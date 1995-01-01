«Челси» повторил рекорд беспроигрышной серии «Атлетико»

Благодаря победе «Челси» над «Славией» (4:3) в рамках 1/4 финала Лиги Европы английский клуб повторил достижение мадридского «Атлетико».

Беспроигрышная серия «Челси» в Лиге Европы дошла до отметки в 15 матчей (14 побед, одна ничья).

Это повторение рекорда «Атлетико», поставленный в период с ноября 2011 года по октябрь 2012-го.