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    «Челси» повторил рекорд беспроигрышной серии «Атлетико»

    Благодаря победе «Челси» над «Славией» (4:3) в рамках 1/4 финала Лиги Европы английский клуб повторил достижение мадридского «Атлетико».

    Беспроигрышная серия «Челси» в Лиге Европы дошла до отметки в 15 матчей (14 побед, одна ничья).

    Это повторение рекорда «Атлетико», поставленный в период с ноября 2011 года по октябрь 2012-го.

    • Последний раз синие проигрывали в Лиге Европы в ответном матче 1/4 финала против «Рубина» (2:3) в апреле 2013-го.
    • В том же сезоне клуб стал победителем второго по статусу еврокубка.

    Источник: Goal.com

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