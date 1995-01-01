Анчелотти: «После гола «Арсенала» мы потеряли уверенность»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти подвел итог поражению от «Арсенала» в четвертьфинале Лиги Европы.
Итальянский клуб проиграл выездной матч со счетом 0:2, домашний – 0:1.
«Мы старались. Их гол фактически лишил нас каких-либо шансов. В ситуации, когда нам надо было забивать четыре гола, мы лишились уверенности.
Надо было забивать быстро. И для этого у нас были два момента», – цитирует итальянца BBC.
- Единственный гол забил нападающий лондонцев Александр Ляказетт.
- Полуфиналы состоятся 2 и 9 мая. Полное расписание доступно на «Бомбардире».