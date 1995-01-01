Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Анчелотти: «После гола «Арсенала» мы потеряли уверенность»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти подвел итог поражению от «Арсенала» в четвертьфинале Лиги Европы.

    Итальянский клуб проиграл выездной матч со счетом 0:2, домашний – 0:1.

    «Мы старались. Их гол фактически лишил нас каких-либо шансов. В ситуации, когда нам надо было забивать четыре гола, мы лишились уверенности.

    Надо было забивать быстро. И для этого у нас были два момента», – цитирует итальянца BBC.

    • Единственный гол забил нападающий лондонцев Александр Ляказетт.
    • Полуфиналы состоятся 2 и 9 мая. Полное расписание доступно на «Бомбардире».

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Рубик Докоян
    69331
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru