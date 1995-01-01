Газзаев: «Нужно убрать лимит и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз»

Экс-главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о возможности поднять уровень российского футбола.

«Для того, чтобы российские клубы были конкурентоспособными в еврокубках, необходима масштабная реформа, должна быть конкуренция между отечественными лигами: второй, первой и премьер-лигой. Нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз.

В 2005 году, когда ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, и в 2008 году, когда «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, а сборная России стала бронзовыми призерами чемпионата Европы, лимита на легионеров не было.

В клубах была конкуренция между российскими игроками и легионерами, благодаря чему наши футболисты прибавляли в мастерстве.

А сегодня из-за лимита не легионеров у нас пять российских игроков при любом раскладе смогут выходить в стартовом составе – ни о какой конкуренции речи быть не может», – заявил Газзаев.