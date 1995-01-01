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    Газзаев: «Нужно убрать лимит и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз»

    Экс-главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о возможности поднять уровень российского футбола.

    «Для того, чтобы российские клубы были конкурентоспособными в еврокубках, необходима масштабная реформа, должна быть конкуренция между отечественными лигами: второй, первой и премьер-лигой. Нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз.

    В 2005 году, когда ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, и в 2008 году, когда «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, а сборная России стала бронзовыми призерами чемпионата Европы, лимита на легионеров не было.

    В клубах была конкуренция между российскими игроками и легионерами, благодаря чему наши футболисты прибавляли в мастерстве.

    А сегодня из-за лимита не легионеров у нас пять российских игроков при любом раскладе смогут выходить в стартовом составе – ни о какой конкуренции речи быть не может», – заявил Газзаев.

    • В текущем сезоне Лиги чемпионов Россию представили «Локомотив» и ЦСКА. Команды завершили выступление на групповом этапе.
    • Президент РПЛ Сергей Прядкин ранее сказал, что команды РПЛ в будущем будут конкурировать в ЛЧ.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1252

      Snek 1 минуту назад

      Нет ну может за первой десяткой РПЛ и правда интересно наблюдать и порой матчи достаточно событийные, много интриги всегда, много мотивации у всех.
      Но даже в ФНЛ спортивного принципа нет фактически по попаданию в РПЛ.

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      Рейтинг: +1437

      _Kesh_Suntar_ 7 минут назад

      Только слова, бла бла,,,,,,,, а в деле зеро!!!!

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      Рейтинг: +385

      Niko 7 минут назад

      По лимиту согласен, а по стоимости телеуправлений выдаёт желаемое за действительное. Как продавать ладу на уровне мерседеса? Поднять цену лады в 40 раз... печально Георгиевич, во что ты превращаешься...

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      Рейтинг: +1020

      ухоженный крокодил 35 минут назад

      Он прав.
      В данное время так и надо.

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      Рейтинг: +240

      dimmmka 50 минут назад

      В 40 раз играть лучше научитесь, тогда и повышайте. А сейчас на это зрелище без слез смотреть невозможно

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      Рейтинг: +290

      serhio80 51 минуту назад

      Лимит убрать он прав. Телеправа в 40 раз как повысить. Есть идеи кроме укропа?

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