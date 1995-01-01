Прядкин: «Россия будет конкурировать в Лиге чемпионов. Надо подождать»

Путлер нам тоже много чего обещал) и что повышения пенсионного возраста не будет, и профессиональную армию, и рост экономики и т.д.
Этот такой же балобол...
Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился прогнозом о выступлении российских команд в Лиге чемпионов.
«Надо подождать чуть-чуть, нужно время.
Сегодня я слышал, что Португалия нас не догоняет [в таблице коэффициентов УЕФА], хотя сезон для нас в еврокубках был не очень удачным.
Но все впереди, мы будем конкурировать обязательно», – сказал Прядкин.
- На групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов выступили 2 российских клуба – «Локомотив» и ЦСКА. Команды заняли 4 места в своих группах.