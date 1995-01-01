Прядкин: «Россия будет конкурировать в Лиге чемпионов. Надо подождать»

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился прогнозом о выступлении российских команд в Лиге чемпионов.

«Надо подождать чуть-чуть, нужно время.

Сегодня я слышал, что Португалия нас не догоняет [в таблице коэффициентов УЕФА], хотя сезон для нас в еврокубках был не очень удачным.

Но все впереди, мы будем конкурировать обязательно», – сказал Прядкин.