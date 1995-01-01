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    Прядкин: «Россия будет конкурировать в Лиге чемпионов. Надо подождать»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился прогнозом о выступлении российских команд в Лиге чемпионов.

    «Надо подождать чуть-чуть, нужно время.

    Сегодня я слышал, что Португалия нас не догоняет [в таблице коэффициентов УЕФА], хотя сезон для нас в еврокубках был не очень удачным.

    Но все впереди, мы будем конкурировать обязательно», – сказал Прядкин.

    • На групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов выступили 2 российских клуба – «Локомотив» и ЦСКА. Команды заняли 4 места в своих группах.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 21:57
    Комментарии13
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      Рейтинг: +132

      Борат 6 минут назад

      Путлер нам тоже много чего обещал) и что повышения пенсионного возраста не будет, и профессиональную армию, и рост экономики и т.д.

      Этот такой же балобол...

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      Рейтинг: +49

      IURII 47 минут назад

      Вырвать бы ему его поганый язык,полную чушь несёт.

      0
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      Рейтинг: +3483

      alp 50 минут назад

      вообще никаких предпосылок. от самого низа до самых верхов

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      Рейтинг: +2152

      САДЫЧОК 54 минуты назад

      Прядкин: «Россия будет ....вешает лапшу ! Считает вас за идиотов !...Тут Дзюба не может в чемпионате больше полугода забить. , выходя в основе ....

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      Рейтинг: +14354

      VVM1964 57 минут назад

      " Еще немного , еще чуть - чуть " и мы придем " к светлой победе ... " - времена меняются , а вот пустобрехи как были так и остались ((( Главное красиво сказать и отрапортовать (((

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      Рейтинг: +936

      Леха из Твери 1 час назад

      Конкурировать за 3-ее место в группе разве что.

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      Рейтинг: +1722

      Nerlinger 1 час назад

      С кем? с Белоруссами???

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      Рейтинг: +755

      Freyd 1 час назад

      Намекните,сколько ещё ждать?

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      Рейтинг: +14354

      VVM1964 > Freyd 57 минут назад

      Не в нашей жизни (((

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      Рейтинг: +173

      Alekxei Z. 1 час назад

      Бла бла бла.
      Страна безответственных пиз..лов

      2
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      Рейтинг: +240

      dimmmka 1 час назад

      Ждём со времен основания лиги чемпионов!))

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