Сарри – после 4:3 со «Славией»: «Мы прекрасно знали, что матч будет сложным»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри дал интервью после прохода «Славии» в 1/4 финала Лиги Европы.

Лондонцы победили на выезде 1:0, дома – 4:3.

«Мы очень плохо начали второй тайм, но я очень доволен нашей игрой в первые 45 минут. Мы в полуфинале Лиги Европы, что очень важно для нас.

Мы прекрасно знали, что матч будет сложным. Соперник много двигался на высокой скорости», – сказал итальянец.

В полуфинале «Челси» сыграет с «Айнтрахтом». Во второй паре «Арсенал» встретится с «Валенсией». Матчи пройдут 2-го и 9-го мая.