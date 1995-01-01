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    Сарри – после 4:3 со «Славией»: «Мы прекрасно знали, что матч будет сложным»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри дал интервью после прохода «Славии» в 1/4 финала Лиги Европы.

    Лондонцы победили на выезде 1:0, дома – 4:3.

    «Мы очень плохо начали второй тайм, но я очень доволен нашей игрой в первые 45 минут. Мы в полуфинале Лиги Европы, что очень важно для нас.

    Мы прекрасно знали, что матч будет сложным. Соперник много двигался на высокой скорости», – сказал итальянец.

    В полуфинале «Челси» сыграет с «Айнтрахтом». Во второй паре «Арсенал» встретится с «Валенсией». Матчи пройдут 2-го и 9-го мая.

    • Нападающий Оливье Жиру забил 10-й гол в текущем розыгрыше турнира. Это лучший показатель результативности за сезон в еврокубках среди всех игроков в истории клуба.
    • Полузащитник Педро оформил дубль. Его 2 мяч стал 100 для синих во всех турнирах сезона. Прежде это удалось только «Манчестер Сити».

    Источник: BBC

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