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    «Айнтрахт» вышел в полуфинал Лиги Европы впервые с сезона-1979/80. Тогда клуб выиграл Кубок УЕФА

    «Айнтрахт» обыграл «Бенфику» (2:0) и квалифицировался в 1/2 финала Лиги Европы.

    По сумме двух матчей ничья 4:4, немецкий клуб прошел дальше из-за правила голов на выезде.

    Франкфуртский клуб 39 лет не выходил в полуфинал второго по значимости еврокубка. В розыгрыше Кубка УЕФА-1979/80 команда выиграла турнир.

    Источник: Squawka Football

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    19.04.2019 01:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 апреля 2019, 09:58

      С немцами легкой победы не добьешься ,они будут биться до конца.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 апреля 2019, 10:31

      Вчера арбитры несколько раз существенно ошибались, как технически так и методически. ВАР бы помог этих ошибок избежать, как бы его не критиковали, но справедливость стоит больших денег в еврокубках.

      10
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 19 апреля 2019, 10:17

      верим, что в этот раз тоже выиграют

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