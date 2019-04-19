«Айнтрахт» вышел в полуфинал Лиги Европы впервые с сезона-1979/80. Тогда клуб выиграл Кубок УЕФА

«Айнтрахт» обыграл «Бенфику» (2:0) и квалифицировался в 1/2 финала Лиги Европы.

По сумме двух матчей ничья 4:4, немецкий клуб прошел дальше из-за правила голов на выезде.

Франкфуртский клуб 39 лет не выходил в полуфинал второго по значимости еврокубка. В розыгрыше Кубка УЕФА-1979/80 команда выиграла турнир.