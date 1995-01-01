Сарри вышел в полуфинал еврокубка впервые за 29 лет тренерской карьеры

«Челси» обыграл «Славию» со счетом 4:3 и вышел в 1/2 финала Лиги Европы.

На следующей стадии лондонский клуб встретится с «Айнтрахтом», который прошел «Порту» (4:4, выход по правилу гостевого гола). 2-го мая состоится матч во Франкфурте, 9-го – в Лондоне.

Для главного тренера синих Маурицио Сарри выход в полуфинал еврокубка стал первым в качестве тренера. Итальянец возглавил первую команду в 1990-м году и на данный момент работал с 18-ю.