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    Сарри вышел в полуфинал еврокубка впервые за 29 лет тренерской карьеры

    «Челси» обыграл «Славию» со счетом 4:3 и вышел в 1/2 финала Лиги Европы.

    На следующей стадии лондонский клуб встретится с «Айнтрахтом», который прошел «Порту» (4:4, выход по правилу гостевого гола). 2-го мая состоится матч во Франкфурте, 9-го – в Лондоне.

    Для главного тренера синих Маурицио Сарри выход в полуфинал еврокубка стал первым в качестве тренера. Итальянец возглавил первую команду в 1990-м году и на данный момент работал с 18-ю.

    • Сарри тренирует «Челси» с июля 2018 года.
    • Под его руководством команда занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Squawka Football

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32

      mitru 15 минут назад

      Порту, вообще-то, вылетел вчера от Ливера ;)
      Редакторы, вы хоть читайте перед тем как запостить новость ;)

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