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    Анчелотти: «Кулибали – лучший защитник в мире. Он стоит 150 миллионов, но «Наполи» не нужно его продавать»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился мнением о защитнике Калиду Кулибали.

    «Я считаю его лучшим защитником в мире. При этом он способен развиваться далее.

    Он стоит 150 миллионов евро, но не продается. Контракт действует до 2023 года, в 2021 году появится пункт об отступных на сумму 150 миллионов. Но «Наполи» не нужно его продавать.

    У нас нет никаких планов по его продаже», – цитирует специалиста Football Italia.

    • Сенегалец забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 42 играх текущего сезона.
    • 27-летний игрок забил в свои ворота в матче 1/4 финала ЛЕ с «Арсеналом» (0:2).
    • В 22:00 мск начнется ответная встреча. Стартовые составы – на «Бомбардире».

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +89

      ursosan 16 минут назад

      Главный тренер наполи назвал лучшим защитником мира защитника наполи. Необычненько

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