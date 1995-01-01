Анчелотти: «Кулибали – лучший защитник в мире. Он стоит 150 миллионов, но «Наполи» не нужно его продавать»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился мнением о защитнике Калиду Кулибали.

«Я считаю его лучшим защитником в мире. При этом он способен развиваться далее.

Он стоит 150 миллионов евро, но не продается. Контракт действует до 2023 года, в 2021 году появится пункт об отступных на сумму 150 миллионов. Но «Наполи» не нужно его продавать.

У нас нет никаких планов по его продаже», – цитирует специалиста Football Italia.