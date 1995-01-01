Анчелотти: «Кулибали – лучший защитник в мире. Он стоит 150 миллионов, но «Наполи» не нужно его продавать»

Главный тренер наполи назвал лучшим защитником мира защитника наполи. Необычненько
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился мнением о защитнике Калиду Кулибали.
«Я считаю его лучшим защитником в мире. При этом он способен развиваться далее.
Он стоит 150 миллионов евро, но не продается. Контракт действует до 2023 года, в 2021 году появится пункт об отступных на сумму 150 миллионов. Но «Наполи» не нужно его продавать.
У нас нет никаких планов по его продаже», – цитирует специалиста Football Italia.
- Сенегалец забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 42 играх текущего сезона.
- 27-летний игрок забил в свои ворота в матче 1/4 финала ЛЕ с «Арсеналом» (0:2).
- В 22:00 мск начнется ответная встреча. Стартовые составы – на «Бомбардире».