Тер Стеген – об ошибке Де Хеа: «Не мог по-настоящему отпраздновать этот гол, потому что я тоже вратарь»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген поделился мнением об ошибке Давида Де Хеа в ответном матче Лиги чемпионов (3:0; четвертьфинал).
Игрок «Манчестер Юнайтед» в случае со вторым голом пропустил мяч под рукой после удара нападающего Лионеля Месси.
«После матча я сказал Де Хеа, что все мы люди и такое могло случиться также со мной.
Я не мог по-настоящему отпраздновать этот гол, потому что занимаю ту же позицию на поле, что и он.
Но жизнь продолжается», – цитирует немца Mirror со ссылкой на COPE.
- 3 гол забил полузащитник Филиппе Коутиньо. Каталонцы выиграли противостояние с общим счетом 4:0.
- Соперником команды Эрнесто Вальверде по полуфиналу стал «Ливерпуль», который прошел «Порту».