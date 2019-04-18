Тер Стеген – об ошибке Де Хеа: «Не мог по-настоящему отпраздновать этот гол, потому что я тоже вратарь»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген поделился мнением об ошибке Давида Де Хеа в ответном матче Лиги чемпионов (3:0; четвертьфинал).

Игрок «Манчестер Юнайтед» в случае со вторым голом пропустил мяч под рукой после удара нападающего Лионеля Месси.

«После матча я сказал Де Хеа, что все мы люди и такое могло случиться также со мной.

Я не мог по-настоящему отпраздновать этот гол, потому что занимаю ту же позицию на поле, что и он.

Но жизнь продолжается», – цитирует немца Mirror со ссылкой на COPE.