Уткин: «VAR не кастрировал футбол. Он еще всем принесет столько удивительных эмоций, что мало не покажется»

Журналист и комментатор Василий Уткин поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» (4:3, первая игра – 0:1), в котором дважды для определения правильности гола был использован видеоассистент арбитра (VAR).

«Вчера в концовке матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм», мне посчастливилось испытать не разочарование и восторг или восторг и разочарование, в любой последовательности, а просто два очень сильных чувства подряд.

В чем судьба благоволила, так это в том, я все-таки вовремя снова свел дружбу с Невзоровым для того, чтобы утверждать, что технический прогресс не может быть против человека.

VAR не обеднил футбол и не кастрировал. VAR еще всем нам принесет столько удивительных эмоций, что мало не покажется.

Вчерашний матч – это, прежде всего, новые эмоции. Потому что, во-первых, VAR раньше не было. Во-вторых, «Сити» – «Тоттенхэм» – это игра, которую трудно было себе представить на такой высокой стадии ЛЧ, еще и с такой отдачей в качестве, возможно, главного хита европейского сезона. Но это стряслось.

Так прослеживается одно простое обстоятельство, что английский клубный футбол снова выходит на первые роли. Он становится сосредоточием идей, противостоянием реальных, а не мифологических историй. И в нем преобладают коллективная, командная и идейная роли», – сказал Уткин.

Во втором тайме матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» главный судья Чунейт Чакир при счете 4:2 после просмотра повтора засчитал мяч форварда лондонцев Фернандо Льоренте, который, как показалось изначально, забил рукой. А в самом конце встречи при помощи VAR турецкий арбитр отменил гол полузащитника «Сити» Рахима Стерлинга, определив офсайд.

Игра завершилась со счетом 4:3 и «Тоттенхэм» вышел в полуфинал турнира.