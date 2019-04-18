За три сезона Гвардиола потратил на трансферы в «Сити» 608 миллионов. Команда ни разу не прошла дальше 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола приобрел футболистов на 607,5 миллиона евро в течение своего пребывания в английском клубе.

Испанский специалист возглавил «Сити» 1 июля 2016 года. В первый сезон клуб выделил ему 213 миллионов на покупку защитника Джона Стоунса, полузащитника Илкая Гюндогана и нападающего Габриэля Жезуса.

Во второй год своего пребывания тренер потратил на трансферы 317,5 миллиона [были приобретены хавбек Бернарду Силва, голкипер Эдерсон и защитник Кайл Уокер, Бенжамин Менди, Эмерик Ляпорт и Данило].

В этом сезоне «Манчестер Сити» приобрел игроков на 77 миллионов [основная часть этой суммы (67 миллионов) пришлась на трансфер полузащитника Рияда Мареза].

За три сезона при Гвардиоле команда ни разу не прошла в Лиге чемпионов дальше четвертьфинала: в сезоне-2016/17 «Сити» вылетел на стадии 1/8 финала от «Монако», годом позже – в 1/4 финала от «Ливерпуля», а в этом сезоне проиграл в четвертьфинале «Тоттенхэму».

При этом «Манчестер Сити» под руководством испанца выиграл АПЛ, Суперкубок Англии и дважды – Кубок лиги.