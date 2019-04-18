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    За три сезона Гвардиола потратил на трансферы в «Сити» 608 миллионов. Команда ни разу не прошла дальше 1/4 финала ЛЧ

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола приобрел футболистов на 607,5 миллиона евро в течение своего пребывания в английском клубе.

    Испанский специалист возглавил «Сити» 1 июля 2016 года. В первый сезон клуб выделил ему 213 миллионов на покупку защитника Джона Стоунса, полузащитника Илкая Гюндогана и нападающего Габриэля Жезуса.

    Во второй год своего пребывания тренер потратил на трансферы 317,5 миллиона [были приобретены хавбек Бернарду Силва, голкипер Эдерсон и защитник Кайл Уокер, Бенжамин Менди, Эмерик Ляпорт и Данило].

    В этом сезоне «Манчестер Сити» приобрел игроков на 77 миллионов [основная часть этой суммы (67 миллионов) пришлась на трансфер полузащитника Рияда Мареза].

    За три сезона при Гвардиоле команда ни разу не прошла в Лиге чемпионов дальше четвертьфинала: в сезоне-2016/17 «Сити» вылетел на стадии 1/8 финала от «Монако», годом позже – в 1/4 финала от «Ливерпуля», а в этом сезоне проиграл в четвертьфинале «Тоттенхэму».

    При этом «Манчестер Сити» под руководством испанца выиграл АПЛ, Суперкубок Англии и дважды – Кубок лиги.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +54

      Nurik Ponsuato 1 час назад

      Пишите как будто он вообще ничего не взял .....

      1
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      Рейтинг: +576

      Тони Монтана Б 1 час назад

      Ну хоть Чемпионство взял... Нам хз еще этого сколько ждать...

      0
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      Рейтинг: +2434

      dinar7777dinar 1 час назад

      единственный `мешок` у кого получилось быстро, кто потратил большие бабки для своего времени это милан берлускони в 80-е 90-е - Марко Ван Бастен и Рууд Гуллит, к которым позже присоединился Франк Райкард Джордж Веа, Оливер Бирхофф.

      0
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      Рейтинг: +1027

      Axe111 1 час назад

      Сказочные дол***** хоть 600 миллиардов трать МЕШОК ЛЧ НЕ ВЫИГРЫВАЕТ олухи!!!!

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