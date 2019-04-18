«Реал» следит за хавбеком «Аякса» ван де Беком. Он сделал ассист в матче ЛЧ с мадридцами

«Реал» планирует обновить состав в летнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, в ближайшие дни мадридцы могут оформить трансфер полузащитника «Челси» Эдена Азара.

Кроме того, испанский клуб следит за выступлениями защитника «Аякса» Матейса де Лигта и его партнера по команде полузащитника Донни ван де Бека.

Также «Реал» проявляет интерес к хавбекам Полю Погба («Манчестер Юнайтед»), Кристиану Эриксену («Тоттенхэм») и Сергею Милинковичу-Савичу («Лацио»).

Ван де Бек отдал голевой пас в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». «Аякс» победил со счетом 4:1 (первая игра – 1:2) и вышел в четвертьфинал.