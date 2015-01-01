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    Анчелотти: «Не думаю, что «Аякс» выиграет Лигу чемпионов, но, возможно, я ошибаюсь»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал выступление «Аякса» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

    «Аякс» играет в привлекательный футбол, но никто не мог подумать, что они выйдут в полуфинал. Не думаю, что эта команда выиграет Лигу чемпионов, но, возможно, я ошибаюсь. «Аякс» играет очень активно, используя персональную защиту. Они играют в комбинационный футбол и хороши в этом», – сказал Анчелотти.

    • «Аякс» в 1/4 финала ЛЧ обыграл по сумме двух матчей «Ювентус».
    • В полуфинале турнира амстердамцы сыграют с «Тоттенхэмом».

    Источник: Football Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +178

      OBOLEV 33 минуты назад

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