Анчелотти: «Не думаю, что «Аякс» выиграет Лигу чемпионов, но, возможно, я ошибаюсь»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал выступление «Аякса» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Аякс» играет в привлекательный футбол, но никто не мог подумать, что они выйдут в полуфинал. Не думаю, что эта команда выиграет Лигу чемпионов, но, возможно, я ошибаюсь. «Аякс» играет очень активно, используя персональную защиту. Они играют в комбинационный футбол и хороши в этом», – сказал Анчелотти.