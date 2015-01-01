Эриксен: «Я думал, что все уже закончено. Игра оказалась веселой»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:4). По сумме двух игр лондонский клуб вышел в полуфинал.

«Должно быть, я один из самых счастливых людей на планете сегодня. Я думал, что все уже закончено, но игра оказалась веселой. Это были американские горки. мы много им позволили, но и сами получили много возможностей. Это была странная игра.

После сегодняшнего матча мы сделаем глубокий вдох. Это будет сказка – опять сыграть с ними [«Аяксом»] и вернуться на «Амстердам Арену», – сказал Эриксен.

На 93-й минуте встречи форвард «Сити» Рахим Стерлинг забил гол, который мог вывести хозяев в полуфинал.

Главный судья Чунейт Чакир отменил гол после видепросмотра.

В полуфинале «Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом».

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