Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов. Лондонский клуб проиграл «Манчестер Сити» в ответной встрече 1/4 финала, но по сумме двух матчей прошел в следующую стадию турнира.

«Это невероятно – то, как все закончилось. Я так рад, так горд. Мои игроки – герои. Я так рад за них, так рад за болельщиков.

За один миг в голове произошло много всего. Было огромное разочарование, но они [арбитры] изменили решение. Поэтому мы и любим футбол. Сегодня мы показали характер, это была невероятная игра», – сказал Покеттино.

На 93-й минуте встречи форвард «Сити» Рахим Стерлинг забил гол, который мог вывести хозяев в полуфинал.

Главный судья Чунейт Чакир отменил гол после видепросмотра.

В полуфинале «Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом».

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