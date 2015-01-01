Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Покеттино – о выходе в полуфинал ЛЧ: «Это невероятно. Мои игроки – герои»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов. Лондонский клуб проиграл «Манчестер Сити» в ответной встрече 1/4 финала, но по сумме двух матчей прошел в следующую стадию турнира.

    «Это невероятно – то, как все закончилось. Я так рад, так горд. Мои игроки – герои. Я так рад за них, так рад за болельщиков.

    За один миг в голове произошло много всего. Было огромное разочарование, но они [арбитры] изменили решение. Поэтому мы и любим футбол. Сегодня мы показали характер, это была невероятная игра», – сказал Покеттино.

    • На 93-й минуте встречи форвард «Сити» Рахим Стерлинг забил гол, который мог вывести хозяев в полуфинал.
    • Главный судья Чунейт Чакир отменил гол после видепросмотра.
    • В полуфинале «Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом».

    Самые огненные 20 минут сезона. 5 (пять!) голов на «Этихаде»!

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    69126
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru