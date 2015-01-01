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    Сон: «Иногда VAR раздражает нас, но сегодня мы благодарим его»

    Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов. Команда Маурисио Покеттино по сумме двух матчей прошла «Манчестер Сити».

    «Я никогда такого не видел. Это было сложно, это было сумасшествие, но мы гордимся собой. Это было сумасшествие. Иногда VAR раздражает нас, но сегодня мы благодарим его. Мы боролись вместе 90 минут. Мы показали характер», – сказал Сон.

    • На 93-й минуте встречи форвард «Сити» Рахим Стерлинг забил гол, который мог вывести хозяев в полуфинал.
    • Главный судья Чунейт Чакир отменил гол после видепросмотра.
    • В полуфинале «Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом».

    Самые огненные 20 минут сезона. 5 (пять!) голов на «Этихаде»!

    Источник: BBC

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