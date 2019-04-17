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    Лига чемпионов. «Ливерпуль» разгромил «Порту» и вышел в полуфинал

    «Ливерпуль» обыграл«Порту» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 4:1.

    Команда Юргена Клоппа вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Барселоной».

    Лига чемпионов. Плей-офф. 1/4 финала. Ответный матч

    Порту (Португалия) – Ливерпуль (Англия) – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мане, 26; 0:2 – Салах, 65; 1:2 – Милитао, 69; 1:3 – Фирмино, 77; 1:4 – ван Дейк, 84.

    «Порту»: Касильяс, Милитао, Пепе, Фелипе, Теллес, Отавио (Соареш, 46), Перейра, Эррера, Корона (Фернандо, 78), Марега, Браими (Коста, 81).

    «Ливерпуль»: Алисон, Робертсон (Хендерсон, 71), ван Дейк, Матип, Александр-Арнольд (Гомес, 66), Милнер, Фабиньо, Вейналдум, Мане, Ориги (Фирмино, 46), Салах.

    Предупреждения: Пепе, 36 – Мане, 32.

    Результат первого матча – 0:2

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: «Бомбардир»

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    17.04.2019 23:54
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