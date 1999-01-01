Акции «Ювентуса» подешевели на 24% после вылета команды из ЛЧ

Стоимость акций «Ювентуса» на итальянской фондовой бирже упала на 24% после вылета клуба из Лиги чемпионов.

Вчера туринцы проиграли «Аяксу» в ответном матче 1/4 финала со счетом 1:2 (первая игра – 1:1).

К закрытию биржи во вторник цена одной акции бело-черных составлял 1,69 евро, а утром в среду – уже 1,30 евро. На данный момент стоимость повысилась до 1,41 евро.

Это падение цены акций «Ювентуса» стало самым крупным для клуба за некоторое время – больше, чем после поражения от «Атлетико» (0:2) в первой игре 1/8 финала 20 февраля.

Кроме того, туринцы лишились возможности заработать 13 миллионов евро призовых за выход в полуфинал ЛЧ и потенциальных 33 миллиона в случае победы в турнире.