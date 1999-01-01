Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Акции «Ювентуса» подешевели на 24% после вылета команды из ЛЧ

    Стоимость акций «Ювентуса» на итальянской фондовой бирже упала на 24% после вылета клуба из Лиги чемпионов.

    Вчера туринцы проиграли «Аяксу» в ответном матче 1/4 финала со счетом 1:2 (первая игра – 1:1).

    К закрытию биржи во вторник цена одной акции бело-черных составлял 1,69 евро, а утром в среду – уже 1,30 евро. На данный момент стоимость повысилась до 1,41 евро.

    Это падение цены акций «Ювентуса» стало самым крупным для клуба за некоторое время – больше, чем после поражения от «Атлетико» (0:2) в первой игре 1/8 финала 20 февраля.

    Кроме того, туринцы лишились возможности заработать 13 миллионов евро призовых за выход в полуфинал ЛЧ и потенциальных 33 миллиона в случае победы в турнире.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22109

      portero 3 минуты назад

      акции футбольного клуба, эта как игра в карты, кто то кого то всегда нагреет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +164

      OBOLEV 14 минут назад

      Мыльный пузырь )

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    69126
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru