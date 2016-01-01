Жена Икарди подала в суд на сестру мужа

Супруга нападающего «Интера» Мауро Икарди, Ванда Нара, подала в суд на Иванку Икарди.

Накануне сестра экс-капитана «Интера» заявила: «Я бы своему худшему врагу не пожелала, чтобы в семье был такой мозг, как у Нары».

Ванда выложила историю в инстаграме в обращением:

«После очередной неспровоцированного выпада Ванда Нара считает целесообразным объявить, что подает на Ивану Икарди в суд за клевету. Кроме того, госпожа Ванда Нара оценит любую возможность и дальнейшие действия, чтобы выяснить, можно ли в поведении Иваны Икарды выявить более серьезные преступления. Нара предупреждает Ивану, чтобы та не использовала ее имя и образ ее семьи ради привлечения внимания прессы, предлагая ей, сосредоточиться исключительно на ее собственных профессиональных навыках».

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