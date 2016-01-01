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    Жена Икарди подала в суд на сестру мужа

    Супруга нападающего «Интера» Мауро Икарди, Ванда Нара, подала в суд на Иванку Икарди.

    Накануне сестра экс-капитана «Интера» заявила: «Я бы своему худшему врагу не пожелала, чтобы в семье был такой мозг, как у Нары».

    Ванда выложила историю в инстаграме в обращением:

    «После очередной неспровоцированного выпада Ванда Нара считает целесообразным объявить, что подает на Ивану Икарди в суд за клевету. Кроме того, госпожа Ванда Нара оценит любую возможность и дальнейшие действия, чтобы выяснить, можно ли в поведении Иваны Икарды выявить более серьезные преступления. Нара предупреждает Ивану, чтобы та не использовала ее имя и образ ее семьи ради привлечения внимания прессы, предлагая ей, сосредоточиться исключительно на ее собственных профессиональных навыках».

    Жена Икарди: «Я революционер в мире мачо»

    Источник: Инстаграм Ванды Нары

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +103

      Борат 8 минут назад

      нужно больше желтухи, бомбардир!

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      Рейтинг: +2062

      Kulimen 1 час назад

      Предлагаю игрокам в ФИФЕ добавить характеристику "Интеллект". И снизить его до 30 у Мауро Икарди, раз с такой женой связался. А Тарасову, после развода с Бузовой, 50 интеллекта можно накинуть.

      2
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      Рейтинг: +2190

      АртурZaСМ 1 час назад

      Икарди дал...б 80 лвл.

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