Жена Икарди: «Я революционер в мире мачо»

уже женщины чаще правят в современном обществе , но ...
Жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди – Ванда Нара рассказала о скепсисе, с которым постоянно сталкивается девушка во время работы и опровергла информацию о предстоящем разводе с мужем.
«Мои подруги среди жен футболистов посмеиваются надо мной. Им чуждо то, что я делаю, но они просили меня представлять интересы их мужей, потому что они знают меня, знают, как я веду себя и как отстаиваю свои интересы.
В мире мачо быть женщиной нелегко, но есть люди, которые уважают меня. А есть те, кто пытаются дестабилизировать ситуацию. Они зашли очень далеко.
У нас с Мауро нет и не было кризиса в отношениях. Мы счастливы вместе, а все истории очень далеки от реальности», – рассказала Нара.
- Нара с 2008 по 2013-й была замужем за Макси Лопеса и родила от аргентинца трех сыновей.
- В мае 2014 Мауро Икарди и Ванда поженились.