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    Жена Икарди: «Я революционер в мире мачо»

    Жена и агент нападающего «Интера» Мауро ИкардиВанда Нара рассказала о скепсисе, с которым постоянно сталкивается девушка во время работы и опровергла информацию о предстоящем разводе с мужем.

    «Мои подруги среди жен футболистов посмеиваются надо мной. Им чуждо то, что я делаю, но они просили меня представлять интересы их мужей, потому что они знают меня, знают, как я веду себя и как отстаиваю свои интересы.

    В мире мачо быть женщиной нелегко, но есть люди, которые уважают меня. А есть те, кто пытаются дестабилизировать ситуацию. Они зашли очень далеко.

    У нас с Мауро нет и не было кризиса в отношениях. Мы счастливы вместе, а все истории очень далеки от реальности», – рассказала Нара.

    • Нара с 2008 по 2013-й была замужем за Макси Лопеса и родила от аргентинца трех сыновей.
    • В мае 2014 Мауро Икарди и Ванда поженились.

    Источник: Football Italia

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    27.02.2019 11:45
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 27 февраля 2019, 18:37

      уже женщины чаще правят в современном обществе , но ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 17:02

      Пропал ты Мауро.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      EsKamilio 27 февраля 2019, 12:54

      да ты дура, только карьеру портишь ему

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 27 февраля 2019, 12:51

      макси лопес тихо посмеивается над икарди ...

      6
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