Жена Икарди: «Я революционер в мире мачо»

Жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди – Ванда Нара рассказала о скепсисе, с которым постоянно сталкивается девушка во время работы и опровергла информацию о предстоящем разводе с мужем.

«Мои подруги среди жен футболистов посмеиваются надо мной. Им чуждо то, что я делаю, но они просили меня представлять интересы их мужей, потому что они знают меня, знают, как я веду себя и как отстаиваю свои интересы.

В мире мачо быть женщиной нелегко, но есть люди, которые уважают меня. А есть те, кто пытаются дестабилизировать ситуацию. Они зашли очень далеко.

У нас с Мауро нет и не было кризиса в отношениях. Мы счастливы вместе, а все истории очень далеки от реальности», – рассказала Нара.