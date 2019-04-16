Вальверде: «Месси всегда играет важную роль. Коутиньо объяснится за свой жест»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мыслями после победы над «Манчестер Юнайтед» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов (3:0, 4:0 по сумме двух матчей).

«Месси всегда играет важную роль. Не только в отдельных моментах, но и в матчах целиком. Он не только забивает, но и оказывает нужное нам давление.

Жест Коутиньо [приложил руку к уху после гола, предположительно, в ответ на критику]. Не знаю, не видел. Не знаю, что он это значит, поэтому он будет вынужден объясниться», – цитирует испанца Marca.