Вальверде: «Месси всегда играет важную роль. Коутиньо объяснится за свой жест»

Жест полностью понятен имхо
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мыслями после победы над «Манчестер Юнайтед» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов (3:0, 4:0 по сумме двух матчей).
«Месси всегда играет важную роль. Не только в отдельных моментах, но и в матчах целиком. Он не только забивает, но и оказывает нужное нам давление.
Жест Коутиньо [приложил руку к уху после гола, предположительно, в ответ на критику]. Не знаю, не видел. Не знаю, что он это значит, поэтому он будет вынужден объясниться», – цитирует испанца Marca.
- Месси забил на 16 и 20 минутах – у аргентинца теперь 24 гола в ворота клубов АПЛ в ЛЧ, лучшая статистика по этому показателю. Коутиньо отличился на 61.
- «Барселона» – единственный представитель Примеры на стадии 1/2 финала. Испанские клубы выходят в эту фазу турнира 12 сезон подряд.
- В полуфинале каталонцы сыграют с победителем пары «Порту» – «Ливерпуль». В первом матче победила команда Юргена Клоппа – 2:0.