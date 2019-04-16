Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    Вальверде: «Месси всегда играет важную роль. Коутиньо объяснится за свой жест»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мыслями после победы над «Манчестер Юнайтед» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов (3:0, 4:0 по сумме двух матчей).

    «Месси всегда играет важную роль. Не только в отдельных моментах, но и в матчах целиком. Он не только забивает, но и оказывает нужное нам давление.

    Жест Коутиньо [приложил руку к уху после гола, предположительно, в ответ на критику]. Не знаю, не видел. Не знаю, что он это значит, поэтому он будет вынужден объясниться», – цитирует испанца Marca.

    • Месси забил на 16 и 20 минутах – у аргентинца теперь 24 гола в ворота клубов АПЛ в ЛЧ, лучшая статистика по этому показателю. Коутиньо отличился на 61.
    • «Барселона» – единственный представитель Примеры на стадии 1/2 финала. Испанские клубы выходят в эту фазу турнира 12 сезон подряд.
    • В полуфинале каталонцы сыграют с победителем пары «Порту»«Ливерпуль». В первом матче победила команда Юргена Клоппа – 2:0.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:17
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +771

      SarJr 57 минут назад

      Жест полностью понятен имхо

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3199

      la verdad > SarJr 43 минуты назад

      Слегка переборщил. Видимо накипело. А гол забил шедевральный.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68784
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru