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    Роналду впервые за 9 сезонов не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

    «Аякс» обыграл «Ювентус» со счетом 2:1 в ответном полуфинале Лиги чемпионов.

    Туринский клуб завершил выступление на турнире.

    Нападающий «бьянконери» Криштиану Роналду не сыграет на стадии 1/2 финала турнира впервые с сезона-2009/10.

    • 34-летний португалец выступает за команду Массимилиано Аллегри с июля. Он покинул «Реал» после девяти лет за 117 миллионов евро.
    • Мяч в ворота «Аякса» стал для него 13 в последних 7 четвертьфиналах Лиги чемпионов.

    Источник: Твиттер @MisterChip

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2427

      dinar7777dinar 13 минут назад

      его тащил реал ! без таких как кроос модрич и так далее он не может тащить юве.

      0
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      Рейтинг: +499

      petr69 > dinar7777dinar 12 секунд назад

      Успехи Реала до Роналду и с его приходом? Да и в Юве 1 скрипка, а ему
      34

      0
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      Рейтинг: +1323

      koli4ka 13 минут назад

      РониК,наверное уйдет в тень,если не вернентся в команду ЗиЗу...

      0
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      Рейтинг: +2427

      dinar7777dinar > koli4ka 11 минут назад

      в катар или псж ! реал уже обратно его не возьмет после того как он вымогал бабло у переса. весь его трансфер в ювентус связан только с баблом ! перес ему не хотел такие бабки платить(все таки возраст роналду и весь сезон он не вытаскивает), и также налоги испании !

      0
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      Рейтинг: +416

      тёска 15 минут назад

      Он сам перешёл в лигу которая по слабее, по этому так и произошло

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      Рейтинг: +834

      Koshkin@myshkyn 15 минут назад

      ну ничего, по телеку посмотрит)))

      1
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