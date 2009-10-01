Роналду впервые за 9 сезонов не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

его тащил реал ! без таких как кроос модрич и так далее он не может тащить юве.
«Аякс» обыграл «Ювентус» со счетом 2:1 в ответном полуфинале Лиги чемпионов.
Туринский клуб завершил выступление на турнире.
Нападающий «бьянконери» Криштиану Роналду не сыграет на стадии 1/2 финала турнира впервые с сезона-2009/10.
- 34-летний португалец выступает за команду Массимилиано Аллегри с июля. Он покинул «Реал» после девяти лет за 117 миллионов евро.
- Мяч в ворота «Аякса» стал для него 13 в последних 7 четвертьфиналах Лиги чемпионов.