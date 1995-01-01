Bild: «Нойер даст пресс-конференцию. Обычно игроки с травмами не общаются с журналистами»

Он же не травму головы получил ?... Если было проведено обследование и поставлен диагноз, то он его озвучит. Если будут вопросы по игре, то ответит на все вопросы, какие проблемы, травмирован игрок или нет ?...
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер завтра станет участником клубной пресс-конференции, сообщает Bild.
Издание уточнило, что травмированные футболисты обычно не дают интервью сразу после повреждений.
Напомним, 33-летний игрок сборной Германии досрочно покинул поле в матче 32-го тура Бундеслиги с «Фортуной» (3:2). Немец уехал со стадиона в Дюссельдорфе на костылях. (ФОТО)
Вчера «Бомбардир» со ссылкой на официальный сайт мюнхенцев писал о том, что у Нойера травма подколенного сухожилия.
- В игре с «Фортуной» также травмировался защитник Матс Хуммельс. Ему диагностировано перенапряжение мышц бедра.