Bild: «Нойер даст пресс-конференцию. Обычно игроки с травмами не общаются с журналистами»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер завтра станет участником клубной пресс-конференции, сообщает Bild.

Издание уточнило, что травмированные футболисты обычно не дают интервью сразу после повреждений.

Напомним, 33-летний игрок сборной Германии досрочно покинул поле в матче 32-го тура Бундеслиги с «Фортуной» (3:2). Немец уехал со стадиона в Дюссельдорфе на костылях. (ФОТО)

Вчера «Бомбардир» со ссылкой на официальный сайт мюнхенцев писал о том, что у Нойера травма подколенного сухожилия.