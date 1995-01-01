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    Bild: «Нойер даст пресс-конференцию. Обычно игроки с травмами не общаются с журналистами»

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер завтра станет участником клубной пресс-конференции, сообщает Bild.

    Издание уточнило, что травмированные футболисты обычно не дают интервью сразу после повреждений.

    Напомним, 33-летний игрок сборной Германии досрочно покинул поле в матче 32-го тура Бундеслиги с «Фортуной» (3:2). Немец уехал со стадиона в Дюссельдорфе на костылях. (ФОТО)

    Вчера «Бомбардир» со ссылкой на официальный сайт мюнхенцев писал о том, что у Нойера травма подколенного сухожилия.

    Источник: Bild

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +69043

      Рубик Докоян 22 минуты назад

      Он же не травму головы получил ?... Если было проведено обследование и поставлен диагноз, то он его озвучит. Если будут вопросы по игре, то ответит на все вопросы, какие проблемы, травмирован игрок или нет ?...

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