Нойер и Хуммельс травмировались в матче с «Фортуной». Вратарь покинул стадион на костылях

«Бавария» на выезде обыграла «Фортуну» (4:1) в 29-м туре чемпионата Германии.

Вратарь Мануэль Нойер на 53-й минуте уступил место на поле Свену Ульрайху. По информации Sport 1, 33-летний игрок сборной Германии получил мышечную травму. Нойер покинул стадион на костылях.

Согласно источнику, защитник Матс Хуммельс, отыгравший все 90 минут, также получил повреждение.

Ожидается, что мюнхенский клуб в ближайшее время сообщит о характере травм и сроках восстановления.