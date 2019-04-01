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    Нойер и Хуммельс травмировались в матче с «Фортуной». Вратарь покинул стадион на костылях

    «Бавария» на выезде обыграла «Фортуну» (4:1) в 29-м туре чемпионата Германии.

    Вратарь Мануэль Нойер на 53-й минуте уступил место на поле Свену Ульрайху. По информации Sport 1, 33-летний игрок сборной Германии получил мышечную травму. Нойер покинул стадион на костылях.

    Согласно источнику, защитник Матс Хуммельс, отыгравший все 90 минут, также получил повреждение.

    Ожидается, что мюнхенский клуб в ближайшее время сообщит о характере травм и сроках восстановления.

    • Команда Нико Ковача набрала 67 очков и вернулась на 1 место в турнирной таблице. Отставание от «Боруссии» – 1 балл.

    Источник: Sport1

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +759

      SarJr 35 минут назад

      Ну не сильно страшно. Лч нет, матчи с боруссией позади, а в остальных очки должны брать и без них

      0
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      Рейтинг: +6147

      Cules2013 1 час назад

      Нойер совсем в хрусталь превратился

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