Нойер и Хуммельс травмировались в матче с «Фортуной». Вратарь покинул стадион на костылях

Ну не сильно страшно. Лч нет, матчи с боруссией позади, а в остальных очки должны брать и без них
«Бавария» на выезде обыграла «Фортуну» (4:1) в 29-м туре чемпионата Германии.
Вратарь Мануэль Нойер на 53-й минуте уступил место на поле Свену Ульрайху. По информации Sport 1, 33-летний игрок сборной Германии получил мышечную травму. Нойер покинул стадион на костылях.
Согласно источнику, защитник Матс Хуммельс, отыгравший все 90 минут, также получил повреждение.
Ожидается, что мюнхенский клуб в ближайшее время сообщит о характере травм и сроках восстановления.
- Команда Нико Ковача набрала 67 очков и вернулась на 1 место в турнирной таблице. Отставание от «Боруссии» – 1 балл.