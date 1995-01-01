РФС запретил «Оренбургу» регистрировать игроков из-за задолженности перед Самошниковым

Палата по разрешению споров РФС вынесла решение относительно заявления экс-защитника «Оренбурга» Ильи Самошникова в отношение своего бывшего клуба.

Самошников перешел в оренбургский клуб из «Шинника» в феврале этого года.

Палата признала заключенным контракт 21-летнего футболиста с оренбуржцами и расторгнутым по инициативе игрока в связи с существенным нарушением клубом регламента РФС по статусу и переходам футболистов.

Дисциплинарный орган обязал «Оренбург» выплатить Самошникову задолженности по заработной плате, единовременной выплате стимулирующего характера, компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также проценты за задержку выплаты задолженностей, компенсацию за досрочное расторжение договора в связи с его существенным нарушением клубом и компенсировать защитнику подтвержденные расходы на представителя.

Кроме того, палата по разрешению споров удовлетворила заявление «Шинника» о взыскании задолженности с «Оренбурга» по трансферной плате за Самошникова и неустойки, предусмотренной контрактом о переходе футболиста.

В качестве обеспечительной меры на «Оренбург» наложен запрет на регистрацию новых футболистов.