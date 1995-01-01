France Football: «Интер» предложит 70 миллионов за Пепе

Миланский «Интер» готов подписать форварда «Лилля» Николя Пепе.

Итальянский клуб предложит за 23-летнего футболиста 70 миллионов евро.

По информации источника, генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта и спортивный директор Пьеро Аузилио обозначили Пепе, как главную трансферную цель на лето.

Накануне президент «Лилля» Жерар Лопес заявил, что в ближайшее трансферное окно «доги» продатут Пепе.