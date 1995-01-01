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    France Football: «Интер» предложит 70 миллионов за Пепе

    Миланский «Интер» готов подписать форварда «Лилля» Николя Пепе.

    Итальянский клуб предложит за 23-летнего футболиста 70 миллионов евро.

    По информации источника, генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта и спортивный директор Пьеро Аузилио обозначили Пепе, как главную трансферную цель на лето.

    Накануне президент «Лилля» Жерар Лопес заявил, что в ближайшее трансферное окно «доги» продатут Пепе.

    • Пепе в 35 матчах за «Лилль» забил 20 голов и сделал 14 ассистов.
    • Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: France Football

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    Сегодня, 09:16
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +7494

      Татарин за ЦСКА 11 минут назад

      Сейчас за ним огромная очередь выстроится,у Интера маловато шансов.Ну было бы не плохо посмотреть на него именно тут

      1
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    • ...
      Рейтинг: +68846

      Рубик Докоян 17 минут назад

      Думаю, что в борьбе за Пепе у Интера шансов мало. На него имеют виды несколько топ-клубов с большими финансовыми возможностями.

      2
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