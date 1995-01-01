France Football: «Интер» предложит 70 миллионов за Пепе

Сейчас за ним огромная очередь выстроится,у Интера маловато шансов.Ну было бы не плохо посмотреть на него именно тут
Миланский «Интер» готов подписать форварда «Лилля» Николя Пепе.
Итальянский клуб предложит за 23-летнего футболиста 70 миллионов евро.
По информации источника, генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта и спортивный директор Пьеро Аузилио обозначили Пепе, как главную трансферную цель на лето.
Накануне президент «Лилля» Жерар Лопес заявил, что в ближайшее трансферное окно «доги» продатут Пепе.
- Пепе в 35 матчах за «Лилль» забил 20 голов и сделал 14 ассистов.
- Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2022 года.