Трабукки: «Слова Кононова про чемпионство? Это не совсем корректно по отношению к «Зениту» и Семаку»

Футбольный агент, советник президента «Оренбурга» Марко Трабукки прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Олега Кононова после поражения от «Ростова» матче 23-го тура РПЛ.

После окончания встречи специалист заявил, что продолжает верить в победу москвичей в чемпионате России.

За семь туров до конца сезона красно-белые идут на пятом месте в турнирной таблице. Их отставание от лидирующего «Зенита» составляет 12 очков.

– Кононов говорит о продолжении борьбы за чемпионство. Вы считаете это реальным?

– Считаю, что это не совсем корректно по отношению к «Зениту» и к его коллеге – Сергею Семаку. Потому что «Спартак» должен не просто выиграть все свои матчи, но и «Зенит» должен проиграть свои. Это абсолютно нереальный сценарий. Думаю, что Кононову больше стоит сфокусироваться на выполнении задачи, которую перед ним ставили – попадание в Лигу чемпионов.