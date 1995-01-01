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    Трабукки: «Слова Кононова про чемпионство? Это не совсем корректно по отношению к «Зениту» и Семаку»

    Футбольный агент, советник президента «Оренбурга» Марко Трабукки прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Олега Кононова после поражения от «Ростова» матче 23-го тура РПЛ.

    После окончания встречи специалист заявил, что продолжает верить в победу москвичей в чемпионате России.

    За семь туров до конца сезона красно-белые идут на пятом месте в турнирной таблице. Их отставание от лидирующего «Зенита» составляет 12 очков.

    – Кононов говорит о продолжении борьбы за чемпионство. Вы считаете это реальным?

    – Считаю, что это не совсем корректно по отношению к «Зениту» и к его коллеге – Сергею Семаку. Потому что «Спартак» должен не просто выиграть все свои матчи, но и «Зенит» должен проиграть свои. Это абсолютно нереальный сценарий. Думаю, что Кононову больше стоит сфокусироваться на выполнении задачи, которую перед ним ставили – попадание в Лигу чемпионов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1786

      aaaaahhhh 8 минут назад

      это не корректно к здравому смыслу, а не к Зениту с Семаком.

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