Егоров: «Нарушение Норманна на Мелкадзе – это пенальти»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу Владислава Безбородова на матче 23-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» (2:1). По его мнению, арбитр из Санкт-Петербурга ошибочно не назначил в ворота хозяев пенальти после нарушения на нападающем москвичей Георгии Мелкадзе в самом конце встречи.

«На 93-й минуте в эпизоде с Мелкадзе, по мнению департамента, арбитр не назначил 11-метровый удар. Безбородов со своей позиции не увидел этот момент, но по видео – это пенальти.

Он также не показал желтую Норманну, и за это ему была снижена оценка», – сказал Егоров.