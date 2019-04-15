Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    Егоров: «Нарушение Норманна на Мелкадзе – это пенальти»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу Владислава Безбородова на матче 23-го тура РПЛ «Ростов»«Спартак» (2:1). По его мнению, арбитр из Санкт-Петербурга ошибочно не назначил в ворота хозяев пенальти после нарушения на нападающем москвичей Георгии Мелкадзе в самом конце встречи.

    «На 93-й минуте в эпизоде с Мелкадзе, по мнению департамента, арбитр не назначил 11-метровый удар. Безбородов со своей позиции не увидел этот момент, но по видео – это пенальти.

    Он также не показал желтую Норманну, и за это ему была снижена оценка», – сказал Егоров.

    • После 23-х туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть очков. Ростовчане расположились следом и отстают от спартаковцев на один балл.
    • В следующем матче «Спартак» примет «Енисей», а «Ростов» сыграет на выезде с «Оренбургом».

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:59
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3034

      Агасфер 8 минут назад

      Я,"враг" "Спартака",ещё вчера об этом написал.Правда,"крашеный" тоже заслуживал "йеллоу кард" за картинное падение в штрафной "Ростова",а Гацкан-удаления за многократные хамские домогательства к "гырузину".Но это -"виртуальное возмездие" спартачам за одобрение судейства в матче ЦСКА.Вы же были единодушны в одобрении его?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21961

      portero 15 минут назад

      все рассуждения после игры уже ни о чем , даёш видеоповтор и право командам требовать хотя бы один раз повтор.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1271

      BANNIKOV1970 27 минут назад

      особо не зрячим судьям видео повторы в следующем году в помощь, хитрожопых станет меньше

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +476

      Фанат Рубина > BANNIKOV1970 21 минуту назад

      особо хитрожопым газпром скажет как обойти вар..
      скажет просто не смотреть видеоповторы или посадит своих заряженных судей на вар. и они не будут обращать внимание и подсказывать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +158

      GammiD > Фанат Рубина 17 минут назад

      Это с нами может прокатить. Наши не шумят когда нас сливают. А вокруг мяса много шума всегда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17955

      афоня72 41 минуту назад

      Да все по делу, Ростовчане молодцы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      Amrdiap 47 минут назад

      Не какого пенальти не было.... Спартак проиграл по делу... Карпин тактический обыграл Кононова....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      Amrdiap 50 минут назад

      Спартаку вернулся должок. В игре с Тереком, судья не удалил игрока Спартака, а через 10 мин, в аналогичной ситуации удалил защитника Терека. Одним словом была предвзятое судейство...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +993

      Axe111 53 минуты назад

      Какие пенальти!!!! ХВАТИТ ТЯНУТЬ ЭТО МОСКОВСКОЕ ПОЗОРИЩЕ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Фанат Рубина 1 час назад

      ты лучше ответь МРА3* по какому это принципу засуживают Фк Краснодар?????

      матч с локомотивом ставят в их ворота пенальти за якобы игру рукой..
      матч локомотив-динамо игрок локо ныряет в штрафной ставят пенальти в пользу локомотива..

      Почему за игрой рукой в матче динамо-краснодар не было пеналти, если за более тупую игру рукой в матче с локо им поставили пенальти в такой же ситуации..
      почему наши судьи трактуют одинаковые эпизоды по разному..

      ЗЫ: товарищь зубастый хрен уйди с пота и не позорься!!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      Борат > Фанат Рубина 58 минут назад

      дают отрыв зениту или не дают уйти в отрыв от спартака?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +528

      Cubinec1989 > Фанат Рубина 48 минут назад

      К слову! Краснодар рекордсмен чемпионата по красным карточкам. Как тебе такое?) Наверное сама ного-ломательная, грубая команда

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -268

      SuperPAV9 > Фанат Рубина 31 минуту назад

      Краснодар это говно а мразь это ты

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -268

      SuperPAV9 > Фанат Рубина 29 минут назад

      В матче с Локо пенальти был, а в матче с. Динамо пенальти не было тв что иди н ху й

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +476

      Фанат Рубина > Cubinec1989 22 минуты назад

      краснодар самая грубая нет. лидирует по этому показателю две кавказкие команды анжи и ахмат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2112

      RotBerg 1 час назад

      Должок за не поставленный на Дзюбе вернулся)

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68516
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru