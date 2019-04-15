Егоров: «Нарушение Норманна на Мелкадзе – это пенальти»

Я,"враг" "Спартака",ещё вчера об этом написал.Правда,"крашеный" тоже заслуживал "йеллоу кард" за картинное падение в штрафной "Ростова",а Гацкан-удаления за многократные хамские домогательства к "гырузину".Но это -"виртуальное возмездие" спартачам за одобрение судейства в матче ЦСКА.Вы же были единодушны в одобрении его?
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу Владислава Безбородова на матче 23-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» (2:1). По его мнению, арбитр из Санкт-Петербурга ошибочно не назначил в ворота хозяев пенальти после нарушения на нападающем москвичей Георгии Мелкадзе в самом конце встречи.
«На 93-й минуте в эпизоде с Мелкадзе, по мнению департамента, арбитр не назначил 11-метровый удар. Безбородов со своей позиции не увидел этот момент, но по видео – это пенальти.
Он также не показал желтую Норманну, и за это ему была снижена оценка», – сказал Егоров.
- После 23-х туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть очков. Ростовчане расположились следом и отстают от спартаковцев на один балл.
- В следующем матче «Спартак» примет «Енисей», а «Ростов» сыграет на выезде с «Оренбургом».