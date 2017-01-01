Твиттер сборной России отреагировал на первый за два года гол Зобнина

Если случаем зобнин забил, то это не к добру. И его команда сразу проиграла. Нога у футболиста не туда вывернулась и мяч в ворота , к великому ужасу,попал. Сразу Ростов яйца накатил и Джиго помог. От дрочки у него яйца обмякли, а в очке зуд. От геморроя играет на соперников
Сборная России в своем твиттере отреагировала на гол полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в ворота «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ.
25-летний футболист отличился впервые за два года. До этого он в последний раз забивал 3 апреля 2017-го.
«Кто сказал, что Зобнин не умеет забивать голы?!! Вот, пожалуйста, голешник от Романа», – говорится в публикации национальной команды.
- В текущем сезоне Зобнин сыграл 26 матчей в составе «Спартака» во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.
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— Сборная России (@TeamRussia) 14 апреля 2019 г.