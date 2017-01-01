Твиттер сборной России отреагировал на первый за два года гол Зобнина

Сборная России в своем твиттере отреагировала на гол полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в ворота «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ.

25-летний футболист отличился впервые за два года. До этого он в последний раз забивал 3 апреля 2017-го.

«Кто сказал, что Зобнин не умеет забивать голы?!! Вот, пожалуйста, голешник от Романа», – говорится в публикации национальной команды.

В текущем сезоне Зобнин сыграл 26 матчей в составе «Спартака» во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.