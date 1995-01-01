«Спартак» не приглашал Черчесова после отставки Карреры

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ» ответил на вопрос, звали ли его в «Спартак» прошлой осенью после отставки итальянца Массимо Карреры.

«Отвечу коротко: нет! Предложения из зарубежных клубов? Нет! Повода не дал. Чтобы дать повод, нужны слова и действия. Я хотел остаться в сборной», – сказал Черчесов.