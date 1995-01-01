«Спартак» не приглашал Черчесова после отставки Карреры

Сказка ложь ,да в ней намек.....
Каррера,Черчесов,а может быть и Карпин.....
Пататаму шта нынешний тренер ужо загривком чувствует ,чьто жить ему осталось до мая.....
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ» ответил на вопрос, звали ли его в «Спартак» прошлой осенью после отставки итальянца Массимо Карреры.
«Отвечу коротко: нет! Предложения из зарубежных клубов? Нет! Повода не дал. Чтобы дать повод, нужны слова и действия. Я хотел остаться в сборной», – сказал Черчесов.
- «Спартак» уволил Карреру в октябре прошлого года, его временно сменил Рауль Рианчо, а 12 ноября команду принял Олег Кононов.
- Контракт Черчесова с РФС рассчитан до 2020 года с опцией продления еще на два сезона.