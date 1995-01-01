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    «Спартак» не приглашал Черчесова после отставки Карреры

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ» ответил на вопрос, звали ли его в «Спартак» прошлой осенью после отставки итальянца Массимо Карреры.

    «Отвечу коротко: нет! Предложения из зарубежных клубов? Нет! Повода не дал. Чтобы дать повод, нужны слова и действия. Я хотел остаться в сборной», – сказал Черчесов.

    • «Спартак» уволил Карреру в октябре прошлого года, его временно сменил Рауль Рианчо, а 12 ноября команду принял Олег Кононов.
    • Контракт Черчесова с РФС рассчитан до 2020 года с опцией продления еще на два сезона.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6330

      alex1951 12 минут назад

      Сказка ложь ,да в ней намек.....
      Каррера,Черчесов,а может быть и Карпин.....
      Пататаму шта нынешний тренер ужо загривком чувствует ,чьто жить ему осталось до мая.....

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      Рейтинг: +483

      Genz 44 минуты назад

      Дзюбв только на коксе шевелится в сборной. Раз кокс не подвезли на базу и Дзюба сник. Стали дети усатого проигрывать. И Путин с Кабаевой не смогли семьей помочь. Теперь Дзюба без куни не может бегать. Ему требуется отличать большую вагину. Видели, как перед Бельгией языком воздух сотрясал. Но он не гомосек. Всё проктологи хвалят, что ж..пу в чистоте содержит.

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      Рейтинг: +460

      Фанат Рубина 1 час назад

      кнш где ты сможешь получать еще откаты денежные от агентов за вызов того или иного игрока в сборную.
      в сизо тебя надо

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      Рейтинг: +460

      Фанат Рубина > Фанат Рубина 1 час назад

      по статья мошеничество

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      Рейтинг: +16640

      oyabun 1 час назад

      Да что вам дался этот Черчесов? Из за нескольких побед над слабыми командами на ЧМ? Так все парни на небывалом подъеме были - больше их заслуга. И то ненадолго запала хватило, а вернее мастерства. В Спартаке он уже тоже был, ничего не показал. Хватит уже его кандидатуру мусолить.

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      Рейтинг: +460

      Фанат Рубина > oyabun 1 час назад

      так он же теперь для псевдоэкспертов святой..

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