Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Салах забил 19-й гол в сезоне АПЛ и сравнялся с Агуэро

    «Ливерпуль» принимает «Челси» в 34-м туре английской Премьер-лиги (2:0, 88-я минута).

    Полузащитник Мохамед Салах сделал счет 2:0 на 53-й минуте.

    Гол бывшему клубу стал для египтянина 19-м в текущем розыгрыше турнира. По этому показателю он сравнялся с форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который прежде возглавлял гонку бомбардиров.

    Ранее «Сити» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:1. В случае победы команда Юргена Клоппа выйдет на первое место. У «горожан» игра в запасе.

    Следить за событиями встречи на «Энфилде» можно в онлайне «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:18
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +311

      andruhs 6 минут назад

      Красавец!
      Своей игрой радует.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68276
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru