Салах забил 19-й гол в сезоне АПЛ и сравнялся с Агуэро

«Ливерпуль» принимает «Челси» в 34-м туре английской Премьер-лиги (2:0, 88-я минута).

Полузащитник Мохамед Салах сделал счет 2:0 на 53-й минуте.

Гол бывшему клубу стал для египтянина 19-м в текущем розыгрыше турнира. По этому показателю он сравнялся с форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который прежде возглавлял гонку бомбардиров.

Ранее «Сити» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:1. В случае победы команда Юргена Клоппа выйдет на первое место. У «горожан» игра в запасе.

Следить за событиями встречи на «Энфилде» можно в онлайне «Бомбардира».