«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»: Гвардиола не выигрывает у лондонцев в двух матчах АПЛ подряд

«Кристал Пэлас» примет сегодня «Манчестер Сити» в 34-м туре АПЛ.

«Сити» не может победить лондонцев в двух матчах чемпионата Англии подряд: в игре первого круга команда Хосепа Гвардиолы уступила «Пэлас» на своем поле со счетом 2:3, а во встрече второго круга в прошлом сезоне была зафиксирована безголевая ничья.

Более длительные безвыигрышные серия для Гвардиолы в карьере были только с «Эвертоном» в АПЛ (3) и менхенгладбахской «Боруссией» в Бундеслиге (4).

Матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» начнется в 16:05 по московскому времени.