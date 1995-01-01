Отец Мбаппе: «Слухи – как шоколадный торт: если ешь слишком много, у тебя начинается расстройство желудка»

Отец нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе Уилфрид Мбаппе заявил, что ему надоели постоянные слухи в СМИ о будущем его сына.

«Ранее я прочитал и посмотрел все [в СМИ о сыне], но не более. Это как шоколадный торт: если ты ешь слишком много, то у тебя начинается расстройство желудка. Иногда с дезинформацией так же.

Хорошо, Килиан – публичный человек, но я не понимаю тех повседневных вещей, что пишут о нем. Это неприятно.

Я больше не могу делать то, что делал каждый день. Иногда нам нужен покой. Сегодня все знают это имя.

Я чувствую, что я такой же, как и раньше. Все в нашей семье такие: мои дети, моя жена. Мы знаем, откуда мы родом. Мы остаемся такими же. У нас почти те же самые друзья.

Кто мой любимый футболист? Первый – Килиан, а второй – Мбаппе! Даже если убрать тот факт, что он мой сын, то, как он играет, доставляет мне огромное удовольствие.

Я любил бразильца Ронало, Зинедина Зидана, Пеле, Диего Марадону, Йохана Кройфа и Роналдиньо. Я также люблю Неймара. Видеть, как он играет с Килианом – это гарантия шоу. Я иду на стадион, чтобы получить зрелище, которое заставить меня подняться со своего сиденья!

Он осуществил все мои мечты: стать профессионалом и выиграть чемпионат мира. Я также горжусь тем, что он носит футболку с 10 номером в сборной Франции. Это был мой номер и его в «Бонди». Я хочу, чтобы он рос и выигрывал, но это больше не мечты.

Килиан может играть везде, потому что он обладает всеми необходимыми качествами. Не запирайте его в штрафной площади, он может играть справа или слева. Особенно необходимо, чтобы он сохранял эту свободу передвижения, которую он получает в «ПСЖ» и в сборной.

Если бы он не был моим сыном, я бы сказал, что он делает невероятные вещи для своего возраста». – сказал Уилфрид Мбаппе.