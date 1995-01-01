Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Отец Мбаппе: «Слухи – как шоколадный торт: если ешь слишком много, у тебя начинается расстройство желудка»

    Отец нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе Уилфрид Мбаппе заявил, что ему надоели постоянные слухи в СМИ о будущем его сына.

    «Ранее я прочитал и посмотрел все [в СМИ о сыне], но не более. Это как шоколадный торт: если ты ешь слишком много, то у тебя начинается расстройство желудка. Иногда с дезинформацией так же.

    Хорошо, Килиан – публичный человек, но я не понимаю тех повседневных вещей, что пишут о нем. Это неприятно.

    Я больше не могу делать то, что делал каждый день. Иногда нам нужен покой. Сегодня все знают это имя.

    Я чувствую, что я такой же, как и раньше. Все в нашей семье такие: мои дети, моя жена. Мы знаем, откуда мы родом. Мы остаемся такими же. У нас почти те же самые друзья.

    Кто мой любимый футболист? Первый – Килиан, а второй – Мбаппе! Даже если убрать тот факт, что он мой сын, то, как он играет, доставляет мне огромное удовольствие.

    Я любил бразильца Ронало, Зинедина Зидана, Пеле, Диего Марадону, Йохана Кройфа и Роналдиньо. Я также люблю Неймара. Видеть, как он играет с Килианом – это гарантия шоу. Я иду на стадион, чтобы получить зрелище, которое заставить меня подняться со своего сиденья!

    Он осуществил все мои мечты: стать профессионалом и выиграть чемпионат мира. Я также горжусь тем, что он носит футболку с 10 номером в сборной Франции. Это был мой номер и его в «Бонди». Я хочу, чтобы он рос и выигрывал, но это больше не мечты.

    Килиан может играть везде, потому что он обладает всеми необходимыми качествами. Не запирайте его в штрафной площади, он может играть справа или слева. Особенно необходимо, чтобы он сохранял эту свободу передвижения, которую он получает в «ПСЖ» и в сборной.

    Если бы он не был моим сыном, я бы сказал, что он делает невероятные вещи для своего возраста». – сказал Уилфрид Мбаппе.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12390

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Вот ты какое, Счастье!!! +++++++

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68276
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru