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    Гвардиола: «Не представляю себя тренером в 71 год. Я люблю эту работу, но для нее нужна особая энергия»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 34-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» заявил, что не собирается продолжать тренерскую работу так долго, как возглавляющий лондонцев Рой Ходжсон.

    71-летний англичанин является самым возрастным тренером в истории Премьер-лиги. Испанскому специалисту 48 лет.

    «Я не представляю себя тренирующимся в 71 год, поверьте мне. Ни за что. Когда я начал работать в этом качестве, я сказал, что хочу быть тренером, но не в 71.

    Я уйду на пенсию, уверен в этом, но хочу наслаждаться еще несколькими годами. Я люблю заниматься этим, но, считаю, вам нужна особая энергия для этого. Я думаю, в 71 год я буду лишен этой энергии, необходимой, чтобы работать ежедневно и быть сконцентрированным на тренировках.

    Придут новые поколения и новые идеи, и делать это придется им. Я это увижу и буду смотреть футбол до последнего дня своей жизни, потому что мне это нравится, но находиться в нем… Я так не думаю.

    Мог бы я стать президентом клуба или генеральным директором, когда завершу карьеру? Я думаю, это большая ошибка, когда, добившись успеха в качестве тренера, вы верите, что можете делать другие вещи.

    Я не предпочитаю быть генеральным директором или президентом, потому что вы должны быть готовы к этому. В прошлом у меня не было на это времени [подготовиться], и такая работа мне не нравится», – сказал Гвардиола.

    • Игра «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» начнется сегодня в 16:05 по московскому времени.
    • «Сити» идет на втором месте в турнирной таблице и отстает от «Ливерпуля» на два очка.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 12:43
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: -251

      SuperPAV9 12 минут назад

      Тренеришка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12386

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Пеп, несерьёзные рисовки. "Всё течёт - всё изменяется", в 48 лет пора это понимать. """"""""""""""""

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