Гвардиола: «Не представляю себя тренером в 71 год. Я люблю эту работу, но для нее нужна особая энергия»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 34-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» заявил, что не собирается продолжать тренерскую работу так долго, как возглавляющий лондонцев Рой Ходжсон.

71-летний англичанин является самым возрастным тренером в истории Премьер-лиги. Испанскому специалисту 48 лет.

«Я не представляю себя тренирующимся в 71 год, поверьте мне. Ни за что. Когда я начал работать в этом качестве, я сказал, что хочу быть тренером, но не в 71.

Я уйду на пенсию, уверен в этом, но хочу наслаждаться еще несколькими годами. Я люблю заниматься этим, но, считаю, вам нужна особая энергия для этого. Я думаю, в 71 год я буду лишен этой энергии, необходимой, чтобы работать ежедневно и быть сконцентрированным на тренировках.

Придут новые поколения и новые идеи, и делать это придется им. Я это увижу и буду смотреть футбол до последнего дня своей жизни, потому что мне это нравится, но находиться в нем… Я так не думаю.

Мог бы я стать президентом клуба или генеральным директором, когда завершу карьеру? Я думаю, это большая ошибка, когда, добившись успеха в качестве тренера, вы верите, что можете делать другие вещи.

Я не предпочитаю быть генеральным директором или президентом, потому что вы должны быть готовы к этому. В прошлом у меня не было на это времени [подготовиться], и такая работа мне не нравится», – сказал Гвардиола.