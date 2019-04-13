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    12 пенальти в АПЛ-2018/19 – клубный рекорд «МЮ»

    «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 обыграл «Вест Хэм» в матче 34-го тура чемпионата Англии.

    Полузащитник Поль Погба забил оба гола с пенальти.

    Общее количество заработанных «Юнайтед» пенальти в текущем сезоне Премьер-лиги составило 12. Это клубный рекорд и лучший показатель турнира на данный момент (у «Кристал Пэлас» – 11).

    • 7 из 13 голов в чемпионате Погба забил с одиннадцатиметровой отметки. Статистика 13+9 по системе «гол+пас» – лучшая в его карьере в чемпионатах.
    • 16 апреля английский клуб сыграет с «Барселоной» на выезде в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой сине-гранатовых со счетом 1:0.

    Источник: GracenoteLive

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    13.04.2019 23:11
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