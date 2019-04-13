12 пенальти в АПЛ-2018/19 – клубный рекорд «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 обыграл «Вест Хэм» в матче 34-го тура чемпионата Англии.

Полузащитник Поль Погба забил оба гола с пенальти.

Общее количество заработанных «Юнайтед» пенальти в текущем сезоне Премьер-лиги составило 12. Это клубный рекорд и лучший показатель турнира на данный момент (у «Кристал Пэлас» – 11).