12 пенальти в АПЛ-2018/19 – клубный рекорд «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 обыграл «Вест Хэм» в матче 34-го тура чемпионата Англии.
Полузащитник Поль Погба забил оба гола с пенальти.
Общее количество заработанных «Юнайтед» пенальти в текущем сезоне Премьер-лиги составило 12. Это клубный рекорд и лучший показатель турнира на данный момент (у «Кристал Пэлас» – 11).
- 7 из 13 голов в чемпионате Погба забил с одиннадцатиметровой отметки. Статистика 13+9 по системе «гол+пас» – лучшая в его карьере в чемпионатах.
- 16 апреля английский клуб сыграет с «Барселоной» на выезде в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой сине-гранатовых со счетом 1:0.