Погба: «Сегодня «МЮ» повезло. Надо отдохнуть перед матчем с «Барселоной»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба подвел итог победе над «Вест Хэмом» (2:1) в 34-м туре чемпионата Англии.

«Игра была очень открытой, но мы смотрелись не лучшим образом. При всех моментах и предоставленном пространстве мы, возможно, действовали слишком медленно. Мы поработаем над этим.

Трудно сказать, повлияла ли на нас усталость после матча Лиги чемпионов (0:1 с «Барселоной» – прим. «Бомбардира»), но теперь нам определенно нужен отдых перед вторником.

Дубль с пенальти? Я должен был лишь послать мяч в сетку. Может, я действительно обманул вратаря, но сейчас важны только три очка.

Думаю, сегодня нам повезло. Иногда удача улыбается сопернику, но сегодня она была у нас», – цитирует француза BBC.