Погба: «Сегодня «МЮ» повезло. Надо отдохнуть перед матчем с «Барселоной»

Трудно будет восстановиться за два дня перед такой игрой на выезде, да ещё с Барсой. Тем более, что соперник дал своим лидерам отдохнуть и они с Уэской сегодня не играли.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба подвел итог победе над «Вест Хэмом» (2:1) в 34-м туре чемпионата Англии.
«Игра была очень открытой, но мы смотрелись не лучшим образом. При всех моментах и предоставленном пространстве мы, возможно, действовали слишком медленно. Мы поработаем над этим.
Трудно сказать, повлияла ли на нас усталость после матча Лиги чемпионов (0:1 с «Барселоной» – прим. «Бомбардира»), но теперь нам определенно нужен отдых перед вторником.
Дубль с пенальти? Я должен был лишь послать мяч в сетку. Может, я действительно обманул вратаря, но сейчас важны только три очка.
Думаю, сегодня нам повезло. Иногда удача улыбается сопернику, но сегодня она была у нас», – цитирует француза BBC.
- 22 балла по системе «гол+пас» по итогам встречи – лучший показатель в карьере 26-летнего Погба в чемпионатах.
- Команда Уле-Гуннара Сульшера вернулась на 5 место в таблице. «Арсенал» в понедельник сыграет с «Уотфордом».
- 16 апреля – ответный выездной матч с «Барселоной» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.