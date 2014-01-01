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    Погба: «Сегодня «МЮ» повезло. Надо отдохнуть перед матчем с «Барселоной»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба подвел итог победе над «Вест Хэмом» (2:1) в 34-м туре чемпионата Англии.

    «Игра была очень открытой, но мы смотрелись не лучшим образом. При всех моментах и предоставленном пространстве мы, возможно, действовали слишком медленно. Мы поработаем над этим.

    Трудно сказать, повлияла ли на нас усталость после матча Лиги чемпионов (0:1 с «Барселоной» – прим. «Бомбардира»), но теперь нам определенно нужен отдых перед вторником.

    Дубль с пенальти? Я должен был лишь послать мяч в сетку. Может, я действительно обманул вратаря, но сейчас важны только три очка.

    Думаю, сегодня нам повезло. Иногда удача улыбается сопернику, но сегодня она была у нас», – цитирует француза BBC.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 21:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +68261

      Рубик Докоян 26 минут назад

      Трудно будет восстановиться за два дня перед такой игрой на выезде, да ещё с Барсой. Тем более, что соперник дал своим лидерам отдохнуть и они с Уэской сегодня не играли.

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