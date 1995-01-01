Скауты «Ромы» просмотрят Фернандо. Спартаковцем также интересуется «ПСЖ»

9-го апреля «Бомбардир» со ссылкой на Globo Esporte писал об интересе «ПСЖ» и «Ромы» к Фернандо.

Согласно Calciomercato, римский клуб отправил скаутов, чтобы просмотреть полузащитника «Спартака».

Бразилец проводит третий сезон за красно-белых. В июле 2016 года он перешел из «Сампдории» за 12,5 миллионов евро. В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 20-ти матчах всех турниров, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает его в 13 миллионов евро.