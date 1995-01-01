Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Скауты «Ромы» просмотрят Фернандо. Спартаковцем также интересуется «ПСЖ»

    9-го апреля «Бомбардир» со ссылкой на Globo Esporte писал об интересе «ПСЖ» и «Ромы» к Фернандо.

    Согласно Calciomercato, римский клуб отправил скаутов, чтобы просмотреть полузащитника «Спартака».

    Бразилец проводит третий сезон за красно-белых. В июле 2016 года он перешел из «Сампдории» за 12,5 миллионов евро. В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 20-ти матчах всех турниров, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

    Transfermarkt оценивает его в 13 миллионов евро.

    • После 22 туров чемпионата России московский клуб занимает 5 место в турнирной таблице.
    • Завтра, 14 апреля, команда Олега Кононова сыграет на выезде с «Ростовом» в рамках 23 тура.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:16
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1610

      Evgeni1952 6 минут назад

      Он не играет, а скауты его просматривают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1357

      giluxa1963 44 минуты назад

      сколько дадут надо продавать надо жить по средствам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2996

      Агасфер 1 час назад

      Крутая статистика,надо брать! И выпускать по баскетбольно-волейбольным правилам:На штрафные и пенальти.В остальном-бесполезен.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Опускатель коняжек > Агасфер 1 час назад

      Как и ты со своими бестолковыми комментариями

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77085
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68159
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru