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    «Рома» наряду с «ПСЖ» заинтересована в спартаковце Фернандо

    Полузащитник «Спартака» Фернандо привлек внимание двух клубов из Италии и Франции. Ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «ПСЖ», а теперь, по сведениям Globo Esporte, внимание к хавбеку проявляет «Рома».

    Оба клуба уже обращались в «Спартак» по поводу возможного трансфера, но официальных предложений не делали. Фернандо выступает в России с 2016 года.

    • Бразилец пришел в «Спартак» из «Сампдории».
    • В сезоне-2016/17 Фернандо стал вместе с командой чемпионом РПЛ.
    • В текущем сезоне РПЛ игрок провел 13 матчей, забил гол, сделал три результативные передачи.

    Источник: Globo Esporte

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      Axe111 6 минут назад

      Ага и Барселона с Реалом... Лол

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