«Рома» наряду с «ПСЖ» заинтересована в спартаковце Фернандо

Ага и Барселона с Реалом... Лол
Полузащитник «Спартака» Фернандо привлек внимание двух клубов из Италии и Франции. Ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «ПСЖ», а теперь, по сведениям Globo Esporte, внимание к хавбеку проявляет «Рома».
Оба клуба уже обращались в «Спартак» по поводу возможного трансфера, но официальных предложений не делали. Фернандо выступает в России с 2016 года.
- Бразилец пришел в «Спартак» из «Сампдории».
- В сезоне-2016/17 Фернандо стал вместе с командой чемпионом РПЛ.
- В текущем сезоне РПЛ игрок провел 13 матчей, забил гол, сделал три результативные передачи.