«Рома» наряду с «ПСЖ» заинтересована в спартаковце Фернандо

Полузащитник «Спартака» Фернандо привлек внимание двух клубов из Италии и Франции. Ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «ПСЖ», а теперь, по сведениям Globo Esporte, внимание к хавбеку проявляет «Рома».

Оба клуба уже обращались в «Спартак» по поводу возможного трансфера, но официальных предложений не делали. Фернандо выступает в России с 2016 года.