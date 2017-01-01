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    Влашич: «Весь стадион видел, что не было красной»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился наблюдениями после матча 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:3). Армейцы играли полтора тайма в меньшинстве из-за удаления Марио Фернандеса.

    «Немного болит лодыжка, но, думаю, успею восстановиться к следующей игре. Красная карточка стала для нас тяжелым испытанием. Марио — очень важный игрок, мы много играем через него.

    Было тяжело вернуться, но мы сравняли счет, было 2:2. Третий гол… Игрок, который забил этот гол, больше никогда так не забьет. Матч закончился для них хорошо.

    Не думаю, что говорить про судью нужно. Иногда судят хорошо, иногда — плохо. Сегодня было плохо. Ждем следующего матча. Согласен ли с Марио, что красной не было? Конечно, согласен. Весь стадион видел, что не было красной. Но судья решил так», — сказал Влашич.

    • ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице, имея на счету 40 очков.
    • «Оренбург» поднялся на шестую позицию, набрав 32 очка.

    Марио Фернандес: «Стыд и позор! Такого я еще не видел»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии12
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      Рейтинг: +153

      Arrow10 7 минут назад

      Сбежались ненавистники ЦСКА , все по делу и бла бла бла

      0
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      Рейтинг: +894

      Fin035 45 минут назад

      На повторах абсолютно видно, обе карточки заслуженно! Первая удар локтем, вторая прямая нога вперед! О чем споры???

      -1
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      ...
      Рейтинг: +269

      CSKA57 > Fin035 40 минут назад

      Ну, с судьей не спорю. А то ведь тоже желтую получу.

      1
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      Рейтинг: +269

      CSKA57 47 минут назад

      Сейчас уже поздно что-либо говорить. Одно понятно, что если двое в стык идут, то судья обычно бывает на стороне того, кто более артистичен. За артистизм и пенали дают. После этого матча смотрел матч Уэска - Барселона. Стыки были жестче, чем в нашем матче. Ничего, вставали, бегали. За весь матч две желтых.

      0
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      Рейтинг: +670

      Валерий1965 1 час назад

      Так красной и не было.... Была жёлтая, но вторая...

      1
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      Рейтинг: +132

      GrizzlyD 1 час назад

      Весь интернет и судья лапочка видел что была))

      0
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      Рейтинг: +4133

      prezent2017 1 час назад

      А весь интернет видел, что была!

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      Рейтинг: +141

      Вальдемар IV 1 час назад

      как региональная команда выигрывает так сразу купили все, пенка левая на последних минутах и тд, а кабинет так кроме подобных победок и не имеет ничего

      0
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      Рейтинг: +354

      УхоГорлоНос 1 час назад

      Ну конечно, людям то с верхних трибун видно хорошо, у всех зрение лучше орлиного.

      0
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      Рейтинг: +3039

      nik55 1 час назад

      трепло

      0
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      Рейтинг: +2996

      Агасфер > nik55 1 час назад

      Очень приятно познакомиться.А он-Никола.

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      Рейтинг: +18

      Опускатель коняжек > Агасфер 1 час назад

      Никола-плакса влашич

      -1
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