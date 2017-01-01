Влашич: «Весь стадион видел, что не было красной»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился наблюдениями после матча 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:3). Армейцы играли полтора тайма в меньшинстве из-за удаления Марио Фернандеса.

«Немного болит лодыжка, но, думаю, успею восстановиться к следующей игре. Красная карточка стала для нас тяжелым испытанием. Марио — очень важный игрок, мы много играем через него.

Было тяжело вернуться, но мы сравняли счет, было 2:2. Третий гол… Игрок, который забил этот гол, больше никогда так не забьет. Матч закончился для них хорошо.

Не думаю, что говорить про судью нужно. Иногда судят хорошо, иногда — плохо. Сегодня было плохо. Ждем следующего матча. Согласен ли с Марио, что красной не было? Конечно, согласен. Весь стадион видел, что не было красной. Но судья решил так», — сказал Влашич.

ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице, имея на счету 40 очков.

«Оренбург» поднялся на шестую позицию, набрав 32 очка.

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