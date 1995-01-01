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    Сутормин: «Карточка Фернандеса – заслуженная»

    Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин после матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2) заявил, что защитник Марио Фернандес был удален заслуженно. Игрок армейцев получил вторую желтую карточку к 25-й минуте встречи.

    «Карточка была заслуженной. Многие игроки ЦСКА говорят, что ничего не было. И не только в эпизоде с Фернандесом. Но если увидите мою голень, все вопросы отпадут. Нам доставалось», — сказал Сутормин.

    • ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице, имея на счету 40 очков.
    • «Оренбург» поднялся на шестую позицию, набрав 32 очка.

    Марио Фернандес: «Стыд и позор! Такого я еще не видел»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +262

      CSKA57 2 минуты назад

      Что еще можно услышать от полузащитника Оренбурга? Алексей, сфотографируй свою голень и выложи, чтобы все видели!

      0
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      Рейтинг: +7595

      DeStar 10 минут назад

      =) отбивайте головы соперникам дальше) с ноги, с плеча) Но играли хорошо, это да)

      0
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      Рейтинг: +5075

      Skull_Boy 25 минут назад

      Вы оба шли в стык, а ты как девка заныл и поэтому только карточка была показана бразильяну, а был бы ты мужиком, то сразу встал бы, как и Марио, чм0 ты просто

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