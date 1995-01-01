Сутормин: «Карточка Фернандеса – заслуженная»

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин после матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2) заявил, что защитник Марио Фернандес был удален заслуженно. Игрок армейцев получил вторую желтую карточку к 25-й минуте встречи.

«Карточка была заслуженной. Многие игроки ЦСКА говорят, что ничего не было. И не только в эпизоде с Фернандесом. Но если увидите мою голень, все вопросы отпадут. Нам доставалось», — сказал Сутормин.

ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице, имея на счету 40 очков.

«Оренбург» поднялся на шестую позицию, набрав 32 очка.

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