ЦСКА впервые потерял очки в матче с «Оренбургом». До этого команда всегда побеждала с сухим счетом

Гончар подарит ЦСКА ещё много "впервые"! Он-рекордсмен-неудачник! Будет будоражить воображение яркими победами и нелепыми поражениями,но не титулами.Кому что нравится.
ЦСКА в матче 23-го тура чемпионата России уступил «Оренбургу».
Встреча, которая проходила на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась поражением команды Виктора Гончаренко со счетом 2:3.
Армейцы в первые в истории потеряли очки в игре с оренбуржцами. Клубы до сегодняшнего дня провели между собой три игры, в которых ЦСКА всегда побеждал (1:0; 2:0; 1:0).
- «Оренбург» основан в 1976 году. До сезона-2016/17 клуб носил название «Газовик».
Безумный тайм в матче ЦСКА: 4 мяча, гол Облякова с центра поля, удаление Марио