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    ЦСКА впервые потерял очки в матче с «Оренбургом». До этого команда всегда побеждала с сухим счетом

    ЦСКА в матче 23-го тура чемпионата России уступил «Оренбургу».

    Встреча, которая проходила на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась поражением команды Виктора Гончаренко со счетом 2:3.

    Армейцы в первые в истории потеряли очки в игре с оренбуржцами. Клубы до сегодняшнего дня провели между собой три игры, в которых ЦСКА всегда побеждал (1:0; 2:0; 1:0).

    • «Оренбург» основан в 1976 году. До сезона-2016/17 клуб носил название «Газовик».

    Безумный тайм в матче ЦСКА: 4 мяча, гол Облякова с центра поля, удаление Марио

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2986

      Агасфер 1 час назад

      Гончар подарит ЦСКА ещё много "впервые"! Он-рекордсмен-неудачник! Будет будоражить воображение яркими победами и нелепыми поражениями,но не титулами.Кому что нравится.

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