ЦСКА впервые потерял очки в матче с «Оренбургом». До этого команда всегда побеждала с сухим счетом

ЦСКА в матче 23-го тура чемпионата России уступил «Оренбургу».

Встреча, которая проходила на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась поражением команды Виктора Гончаренко со счетом 2:3.

Армейцы в первые в истории потеряли очки в игре с оренбуржцами. Клубы до сегодняшнего дня провели между собой три игры, в которых ЦСКА всегда побеждал (1:0; 2:0; 1:0).

«Оренбург» основан в 1976 году. До сезона-2016/17 клуб носил название «Газовик».

Безумный тайм в матче ЦСКА: 4 мяча, гол Облякова с центра поля, удаление Марио