Sport.es: «Барселона» поборется за Фелиша

Вингер «Бенфики» Жоау Фелиш привлек внимание не только туринского «Ювентуса».

Как сообщает Sport.es, на перспективного футболиста также претендует «Барселона».

Скауты каталонского клуба просматривали 19-летнего португальца во время матча Лиги Европы против «Айнтрахта», в котором он забил три гола и сделал результативную передачу.