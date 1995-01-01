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    Sport.es: «Барселона» поборется за Фелиша

    Вингер «Бенфики» Жоау Фелиш привлек внимание не только туринского «Ювентуса».

    Как сообщает Sport.es, на перспективного футболиста также претендует «Барселона».

    Скауты каталонского клуба просматривали 19-летнего португальца во время матча Лиги Европы против «Айнтрахта», в котором он забил три гола и сделал результативную передачу.

    • В текущем сезоне Фелиш сыграл 36 матчей в составе «Бенфики», забил 15 голов и сделал семь результативных передач.
    • Контракт игрока с лиссабонским клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

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