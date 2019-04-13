Tuttosport: «Ювентус» хочет купить Фелиша

Вингер «Бенфики» Жоау Фелиш попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Tuttosport.

По информации источника, за 19-летнего футболиста придется заплатить не менее 100 миллионов евро.

В связи с этим «Ювентус» может продать нападающего Пауло Дибалу и вырученные средства потратить на талантливого португальца.