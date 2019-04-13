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    Tuttosport: «Ювентус» хочет купить Фелиша

    Вингер «Бенфики» Жоау Фелиш попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Tuttosport.

    По информации источника, за 19-летнего футболиста придется заплатить не менее 100 миллионов евро.

    В связи с этим «Ювентус» может продать нападающего Пауло Дибалу и вырученные средства потратить на талантливого португальца.

    • В текущем сезоне Фелиш сыграл 36 матчей в составе «Бенфики», забил 15 голов и сделал семь результативных передач.
    • Контракт игрока с лиссабонским клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

    Источник: Tuttosport

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