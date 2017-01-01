РПЛ. «Енисей» дома сыграл вничью с «Уфой»

«Енисей» на своем поле не сумел победить «Уфу» в матче 23-го тура чемпионата России. Игра завершилась нулевой ничьей.

Этот результат никак не повлиял на положение команд в турнирной таблице первенства: «Енисей» остался на 16-м месте, а «Уфа» – на 14-м.

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Енисей (Красноярск) – Уфа (Уфа) – 0:0 (0:0)

«Енисей»: Нестеренко, Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, Ятченко, Семакин, Сарр, Огуде, Зотов (Комков, 56), Соболев, Кутьин (Саркисов, 55).

«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Круговой, Аликин, Карп, Бизяк (Безденежных, 84), Тилль, Неделчару, Ванек (Пауревич, 53), Никитин, Вомбергар (Сысуев, 62).

Предупреждения: Карп, 15; Кичин, 17; Живоглядов, 45.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ