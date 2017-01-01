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    РПЛ. «Енисей» дома сыграл вничью с «Уфой»

    «Енисей» на своем поле не сумел победить «Уфу» в матче 23-го тура чемпионата России. Игра завершилась нулевой ничьей.

    Этот результат никак не повлиял на положение команд в турнирной таблице первенства: «Енисей» остался на 16-м месте, а «Уфа» – на 14-м.

    Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

    Енисей (Красноярск) – Уфа (Уфа) – 0:0 (0:0)

    «Енисей»: Нестеренко, Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, Ятченко, Семакин, Сарр, Огуде, Зотов (Комков, 56), Соболев, Кутьин (Саркисов, 55).

    «Уфа»: Беленов, Живоглядов, Круговой, Аликин, Карп, Бизяк (Безденежных, 84), Тилль, Неделчару, Ванек (Пауревич, 53), Никитин, Вомбергар (Сысуев, 62).

    Предупреждения: Карп, 15; Кичин, 17; Живоглядов, 45.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:27
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +4132

      prezent2017 1 час назад

      Енисей команда неплохая, но совершенно не тренированная. Бегут куда попало, комбинаций нет...

      0
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      Рейтинг: +973

      Axe111 1 час назад

      Ужас а не команды,в принципе как и вся чр помойка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +190

      Киркинитидец 1 час назад

      опять сушняк...

      0
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