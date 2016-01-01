Стала известна причина стычки между Команом и Левандовски

К чему эта неприязнь. Ведь играют в одной команде.
Как сообщал ранее «Бомбардир», нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вчера повздорил на тренировке с полузащитником команды Кингсли Команом.
Несмотря на активное вмешательство защитников Джерома Боатенга и Никласа Зюле, поляк и француз успели нанести друг другу несколько ударов.
Во время занятия Левандовски упрекал Комана за недостаточную концентрацию, несколько раз делая неуместные замечания. Француз не стал терпеть, и словесная перепалка быстро перешла в драку.
Левандовски не в первый раз вступает в конфликт с партнером по команде. Чуть более года назад он поссорился с защитником Матсом Хуммельсом.
- В этом сезоне Коман провел за «Баварию» 22 игры, отметился шестью мячами и двумя голевыми передачами.
- На счету Левандовски 35 голов и 13 передач в 39-ти матчах.