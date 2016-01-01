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    Стала известна причина стычки между Команом и Левандовски

    Как сообщал ранее «Бомбардир», нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вчера повздорил на тренировке с полузащитником команды Кингсли Команом.

    Несмотря на активное вмешательство защитников Джерома Боатенга и Никласа Зюле, поляк и француз успели нанести друг другу несколько ударов.

    Во время занятия Левандовски упрекал Комана за недостаточную концентрацию, несколько раз делая неуместные замечания. Француз не стал терпеть, и словесная перепалка быстро перешла в драку.

    Левандовски не в первый раз вступает в конфликт с партнером по команде. Чуть более года назад он поссорился с защитником Матсом Хуммельсом.

    • В этом сезоне Коман провел за «Баварию» 22 игры, отметился шестью мячами и двумя голевыми передачами.
    • На счету Левандовски 35 голов и 13 передач в 39-ти матчах.

    Источник: L’Equipe

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +64792

      zigbert 31 минуту назад

      К чему эта неприязнь. Ведь играют в одной команде.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68122

      Рубик Докоян 55 минут назад

      Рядовая ситуация. Так было во все времена на тренировках или в двусторонках. Кто-то жёстко сыграл и завелись или один другому пихает, другой ответил и понеслось. На поле и в раздевалке перепалки и драки не редкое явление.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -222

      SuperPAV9 1 час назад

      Я бы быстро ушотал этого левандовский

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