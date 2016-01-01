Стала известна причина стычки между Команом и Левандовски

Как сообщал ранее «Бомбардир», нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вчера повздорил на тренировке с полузащитником команды Кингсли Команом.

Несмотря на активное вмешательство защитников Джерома Боатенга и Никласа Зюле, поляк и француз успели нанести друг другу несколько ударов.

Во время занятия Левандовски упрекал Комана за недостаточную концентрацию, несколько раз делая неуместные замечания. Француз не стал терпеть, и словесная перепалка быстро перешла в драку.

Левандовски не в первый раз вступает в конфликт с партнером по команде. Чуть более года назад он поссорился с защитником Матсом Хуммельсом.