Bild: Левандовски и Коман подрались на тренировке «Баварии»

Лёва и Коста вместе захотели в Китай!
На сегодняшней тренировке «Баварии» случился неприятный инцидент.
По информации Bild, между полузащитником Кингсли Команом и нападающим Робертом Левандовски возник конфликт. Футболисты затеяли словесную перепалку, которая переросла в драку.
Француза и поляка разняли защитники Никлас Зюле и Джером Боатенг.
Несмотря на произошедшее, главный тренер мюнхенцев Нико Ковач не выгнал Комана и Левандовски с занятия, чем вызвал удивление у остальной части команды.
- В этом сезоне Коман провел за «Баварию» 22 игры, отметился шестью мячами и двумя голевыми передачами.
- На счету Левандовски 35 голов и 13 передач в 39-ти матчах.