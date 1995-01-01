Bild: Левандовски и Коман подрались на тренировке «Баварии»

На сегодняшней тренировке «Баварии» случился неприятный инцидент.

По информации Bild, между полузащитником Кингсли Команом и нападающим Робертом Левандовски возник конфликт. Футболисты затеяли словесную перепалку, которая переросла в драку.

Француза и поляка разняли защитники Никлас Зюле и Джером Боатенг.

Несмотря на произошедшее, главный тренер мюнхенцев Нико Ковач не выгнал Комана и Левандовски с занятия, чем вызвал удивление у остальной части команды.