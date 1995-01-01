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    Bild: Левандовски и Коман подрались на тренировке «Баварии»

    На сегодняшней тренировке «Баварии» случился неприятный инцидент.

    По информации Bild, между полузащитником Кингсли Команом и нападающим Робертом Левандовски возник конфликт. Футболисты затеяли словесную перепалку, которая переросла в драку.

    Француза и поляка разняли защитники Никлас Зюле и Джером Боатенг.

    Несмотря на произошедшее, главный тренер мюнхенцев Нико Ковач не выгнал Комана и Левандовски с занятия, чем вызвал удивление у остальной части команды.

    • В этом сезоне Коман провел за «Баварию» 22 игры, отметился шестью мячами и двумя голевыми передачами.
    • На счету Левандовски 35 голов и 13 передач в 39-ти матчах.

    Источник: Bild

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +317

      VVadic 9 минут назад

      Лёва и Коста вместе захотели в Китай!

      0
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      Рейтинг: +2340

      за 18 минут назад

      ну все, теперь Бавария точно развалится )))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +962

      Axe111 20 минут назад

      Набил хоть харю этой левандовскай

      0
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      Рейтинг: +517

      dolf666 22 минуты назад

      Левандовски организовывает свой трансфер?

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