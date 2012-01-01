Уткин: «Задал бы Гулиеву один вопрос: «Старик, а с тобой такое или что-то в этом роде в который раз?»

Комментатор Василий Уткин сказал, что задал бы полузащитнику «Спартака» Аязу Гулиеву один вопрос по поводу инцидента, произошедшего с футболистом в среду утром.

10 апреля хавбек красно-белых избил гражданина США на светофоре.

Ранее Уткин, говоря о случившемся с 22-летним россиянином, заявил. что незачем прощать человека без мозгов.

«Завершая тему с Аязом. У меня был бы к Гулиеву один вопрос: «Старик, а вообще с тобой такое или что-то в этом роде в который раз?» Потому что неспособность управлять гневом не может быть разовой проблемой.

И еще вдогонку: «Нет, а по-честному?» И не на слова, а на выражение лица посмотреть.

И в конце: «Ну, не хочешь говорить, не надо», – написал Уткин в телеграме.

Гулиев перешел в московский клуб из «Ростова» в начале этого года за 1 миллион евро.

В текущем сезоне игрок провел за красно-белых пять матчей, результативными действиями не отметился.

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