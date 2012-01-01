Уткин: «Задал бы Гулиеву один вопрос: «Старик, а с тобой такое или что-то в этом роде в который раз?»

Нашей - нет, она давно уже не наша - героической полиции с 1000%-й раскрываемостью задать лучше вопрос: разбил морду иностранцу в общественном месте, всё зафиксировано на камеры (Вася Уткин проверял), и ничего? Никаких дел по факту?...Будем ждать заявления?...Даги "вежливо попрорсили" пиндоса заявление не писать, пиндос описался и согласился,.. все довольны, все смеются...
Комментатор Василий Уткин сказал, что задал бы полузащитнику «Спартака» Аязу Гулиеву один вопрос по поводу инцидента, произошедшего с футболистом в среду утром.
10 апреля хавбек красно-белых избил гражданина США на светофоре.
Ранее Уткин, говоря о случившемся с 22-летним россиянином, заявил. что незачем прощать человека без мозгов.
«Завершая тему с Аязом. У меня был бы к Гулиеву один вопрос: «Старик, а вообще с тобой такое или что-то в этом роде в который раз?» Потому что неспособность управлять гневом не может быть разовой проблемой.
И еще вдогонку: «Нет, а по-честному?» И не на слова, а на выражение лица посмотреть.
И в конце: «Ну, не хочешь говорить, не надо», – написал Уткин в телеграме.
- Гулиев перешел в московский клуб из «Ростова» в начале этого года за 1 миллион евро.
- В текущем сезоне игрок провел за красно-белых пять матчей, результативными действиями не отметился.
Гулиев подрался с пешеходом. «Спартак» пообещал наказать игрока