Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Уткин: «Задал бы Гулиеву один вопрос: «Старик, а с тобой такое или что-то в этом роде в который раз?»

    Комментатор Василий Уткин сказал, что задал бы полузащитнику «Спартака» Аязу Гулиеву один вопрос по поводу инцидента, произошедшего с футболистом в среду утром.

    10 апреля хавбек красно-белых избил гражданина США на светофоре.

    Ранее Уткин, говоря о случившемся с 22-летним россиянином, заявил. что незачем прощать человека без мозгов.

    «Завершая тему с Аязом. У меня был бы к Гулиеву один вопрос: «Старик, а вообще с тобой такое или что-то в этом роде в который раз?» Потому что неспособность управлять гневом не может быть разовой проблемой.

    И еще вдогонку: «Нет, а по-честному?» И не на слова, а на выражение лица посмотреть.

    И в конце: «Ну, не хочешь говорить, не надо», – написал Уткин в телеграме.

    • Гулиев перешел в московский клуб из «Ростова» в начале этого года за 1 миллион евро.
    • В текущем сезоне игрок провел за красно-белых пять матчей, результативными действиями не отметился.

    Гулиев подрался с пешеходом. «Спартак» пообещал наказать игрока

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:14
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12334

      DOCTOR PENALTY 27 секунд назад

      Нашей - нет, она давно уже не наша - героической полиции с 1000%-й раскрываемостью задать лучше вопрос: разбил морду иностранцу в общественном месте, всё зафиксировано на камеры (Вася Уткин проверял), и ничего? Никаких дел по факту?...Будем ждать заявления?...Даги "вежливо попрорсили" пиндоса заявление не писать, пиндос описался и согласился,.. все довольны, все смеются...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +199

      Звезда запаса 24 минуты назад

      Уткин успокойся, а то опять чем-нибудь брызнут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Борат 29 минут назад

      желательно задавать этот вопрос через клетку, а то от зверька всего можно ожидать !

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77084
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    67993
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru