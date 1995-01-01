Уткин – об инциденте с Гулиевым: «Как и зачем прощать человека без мозгов?»

Известный блогер и журналист Василий Уткин высказался в личном телеграм-канале о дорожном инциденте с участием полузащитника «Спартака» Аязом Гулиевым.

«И этот замечательный молодой талыш, Аяз Гулиев, просто не задумывается вместе с ними (прим. с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым) о том, в каком мире мы живем. Что все, происходящее на улицах большого города, происходит под прицелом видеокамер. Что любой лайк, дизлайк или камент публичного человека – потенциальная новость. Что все становится известным спустя часы после события в лучшем для фигуранта случае, а в худшем можно угодить и в чей-то прямой эфир в любом инстаграме, – написал Уткин.

Как и зачем прощать человека без мозгов? Ну, пробелы в воспитании поправимы, и звездная болезнь – скрытая причина всего у футболистов – тоже подвергается если не исцелению, то ремиссии. Но… Только если есть чем делать выводы. Осмыслить происходящее. И кем надо быть, чтобы, днями ранее рассуждая в интервью о семейных ценностях и морали, сосредоточенной в религии, едучи на красный свет, выскочить из машины за пешеходом, догнать его, потом спохватиться, сбегать запереть машину и еще раз догнать злосчастного ходока, чтобы отлупить уже по-серьезному? Камеры на каждом перекрестке. Вообще – надо быть идиотом. А в частности – Аязом Гулиевым», – написал Василий Уткин.

Накануне на официальном сайте «Спартака» вышло заявление об инциденте с участием полузащитника.

Футболист также высказался через клубный сайт.

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