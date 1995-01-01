Португалия сократила отставание от России на 0,4 балла в таблице коэффициентов УЕФА

Самое забавное, что во всех сезонах, которые сейчас в рейтинге учитываются, мы были лучше португальцев. И конкретно этот сезон случился провальным, а в Португалии на данный момент самым удачным. Надеюсь, не догонят и в следующем сезоне мы выправим ситуацию.
После первых матчей четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы португальские клубы сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА на 0,4 балла.
«Бенфика» обыграла «Айнтрахт» в рамках 1/4 финала Лиги Европы (4:2), а «Порту» двумя днями ранее проиграл на выезде «Ливерпулю» (0:2).
Португалия отстает от России на 2,317 балла. В случае выхода одного или двух клубов в полуфинал еврокубков, Россия может потерять шестую позицию.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Испания – 102,426
2. Англия – 81,177
3. Италия – 74,725
4. Германия – 71,213
5. Франция – 58,498
6. Россия – 50,549
7. Португалия – 48,232.