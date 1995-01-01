Португалия сократила отставание от России на 0,4 балла в таблице коэффициентов УЕФА

После первых матчей четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы португальские клубы сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА на 0,4 балла.

«Бенфика» обыграла «Айнтрахт» в рамках 1/4 финала Лиги Европы (4:2), а «Порту» двумя днями ранее проиграл на выезде «Ливерпулю» (0:2).

Португалия отстает от России на 2,317 балла. В случае выхода одного или двух клубов в полуфинал еврокубков, Россия может потерять шестую позицию.

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Испания – 102,426

2. Англия – 81,177

3. Италия – 74,725

4. Германия – 71,213

5. Франция – 58,498

6. Россия – 50,549

7. Португалия – 48,232.

