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    Португалия сократила отставание от России на 0,4 балла в таблице коэффициентов УЕФА

    После первых матчей четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы португальские клубы сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА на 0,4 балла.

    «Бенфика» обыграла «Айнтрахт» в рамках 1/4 финала Лиги Европы (4:2), а «Порту» двумя днями ранее проиграл на выезде «Ливерпулю» (0:2).

    Португалия отстает от России на 2,317 балла. В случае выхода одного или двух клубов в полуфинал еврокубков, Россия может потерять шестую позицию.

    Таблица коэффициентов УЕФА:

    1. Испания – 102,426
    2. Англия – 81,177
    3. Италия – 74,725
    4. Германия – 71,213
    5. Франция – 58,498
    6. Россия – 50,549
    7. Португалия – 48,232.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10099

      bset 31 минуту назад

      Самое забавное, что во всех сезонах, которые сейчас в рейтинге учитываются, мы были лучше португальцев. И конкретно этот сезон случился провальным, а в Португалии на данный момент самым удачным. Надеюсь, не догонят и в следующем сезоне мы выправим ситуацию.

      0
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      Рейтинг: +68020

      Рубик Докоян 1 час назад

      Тяжело будет, но не безнадёжно "Бенфике" пройти " Айнтрахт". Кагда-то в 1999г. был призыв догнать и обогнать Португалию по ВВП, это удалось в своё время и раньше намеченного срока, а в футболе, если и обогнали в рейтинге коэффициентов УЕФА, то похоже не на долго...

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      Рейтинг: +187

      Звезда запаса 1 час назад

      Скоро они нас сделают.

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      Рейтинг: +3995

      84aivengo 1 час назад

      болеем за айнтрахт и ливерпуль как за наши клубы....

      2
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      Рейтинг: +68

      Spaunn7 > 84aivengo 1 час назад

      А что за них болеть) Они сами за себя не переживают . Играют плохо, тренеры вообще не о чем. Welcome Portugal )))

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