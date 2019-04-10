«Реал» оценил Бэйла в 130 миллионов

Игрок стоит сколько за него заплатят, а не сколько просят...
Руководство «Реала» рассматривает возможность продажи Гарета Бэйла, сообщает As.
По информации источника, клуб оценил оценил 29-летнего валлийца в 130 миллионов евро. При этом цена может быть снижена, потому что при таком ценника на вингера претендуют только четыре-пять клубов.
Издание уточнило, что Бэйл может стать частью сделки с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» по обмену на полузащитников Поля Погба и Кристиана Эриксена соответственно.
Ранее агент Бэйл Джонатан Баретт опроверг информацию о возможном возвращении Бэйла в Англию, где он выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год.
- Бэйл перешел в мадридский клуб в сентябре 2013 года за 100 миллионов евро, став самым дорогим футболистом в истории на тот момент.
- За четыре полных сезона выиграл 13 трофеев, включая 4 Лиги чемпионов подряд.
- В текущем сезоне 14 голов и отдал 5 ассистов в 38 играх всех турниров.