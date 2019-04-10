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    «Реал» оценил Бэйла в 130 миллионов

    Руководство «Реала» рассматривает возможность продажи Гарета Бэйла, сообщает As.

    По информации источника, клуб оценил оценил 29-летнего валлийца в 130 миллионов евро. При этом цена может быть снижена, потому что при таком ценника на вингера претендуют только четыре-пять клубов.

    Издание уточнило, что Бэйл может стать частью сделки с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» по обмену на полузащитников Поля Погба и Кристиана Эриксена соответственно.

    Ранее агент Бэйл Джонатан Баретт опроверг информацию о возможном возвращении Бэйла в Англию, где он выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год.

    • Бэйл перешел в мадридский клуб в сентябре 2013 года за 100 миллионов евро, став самым дорогим футболистом в истории на тот момент.
    • За четыре полных сезона выиграл 13 трофеев, включая 4 Лиги чемпионов подряд.
    • В текущем сезоне 14 голов и отдал 5 ассистов в 38 играх всех турниров.

    Источник: As

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +67971

      Рубик Докоян 6 минут назад

      Игрок стоит сколько за него заплатят, а не сколько просят...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4940

      Skull_Boy 10 минут назад

      Да уж у Переса мозгов совсем нет, хрусталя сбагрить за 130 лямов смешно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1037

      Бухбух 25 минут назад

      Оценить можно и за 500. Вопрос в другом: а сколько предложат ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -218

      SuperPAV9 26 минут назад

      За за такие деньги не кто его не купит

      0
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